L’ADAUQAR présente une conférence sur les micropousses

Désuets et à bout d’âge, les deux blocs sanitaires du Camping municipal de la Pointe de Rivière-du-Loup seront démolis et rebâtis au terme de la prochaine saison estivale. Le projet, autofinancé, permettra à la clientèle de bénéficier d’infrastructures neuves dès l’été 2024 et pour les années à venir. Prévu en septembre, le chantier devrait ...