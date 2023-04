Coup d’envoi de la Planification stratégique 2024-2034 de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Près d’une quarantaine de bénévoles d’organismes communautaires de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ont pris part à la première d’une série de rencontres citoyennes prévues par l’équipe municipale en 2023. Prévue dans le cadre d’une grande réflexion sur le développement de Saint-Hubert inspirée du thème «Bâtissons l’avenir qui nous ressemble!», la Journée des organismes a donné le coup d’envoi aux rassemblements, aux groupes de discussion et aux multiples sondages qui permettront à la municipalité de connaitre ce que souhaitent les Saint-Hubertins pour l’avenir de leur village.

Organisée grâce au soutien financier du programme Voisins solidaires - un projet intermunicipal favorisant les occasions de rencontres ainsi que les initiatives favorables au bon voisinage et au bien vieillir - la journée offrait des ateliers permettant aux organismes de réfléchir et d’échanger sur leurs besoins, leurs forces et les enjeux auxquels ils font face. L’activité de préparation d’un calendrier commun des activités a déjà permis d’insuffler un vent d’énergie au sein de la communauté de bénévoles de Saint-Hubert grâce à des maillages entre organismes qui se sont créés spontanément à propos du partage d’équipements et de ressources cet été.

Saint-Hubert voit sa population doubler en saison estivale avec l’arrivée de centaines de citoyens saisonniers et de riverains propriétaires de chalets. L’engagement des organismes est précieux puisqu’ils assurent le dynamisme de la communauté tout au long de l’année et une offre d’activités bien garnie sur le territoire.

«Le sentiment d’appartenance chez nous est très fort et les gens qui s’impliquent bénévolement à Saint-Hubert sont nombreux. L’implication citoyenne est souvent une affaire de famille qui perdure depuis des générations. Nous savions donc qu’une rencontre avec des gens aussi dynamiques et engagés permettrait des échanges fructueux, mais le succès de la Journée des organismes va bien au-delà de nos attentes, souligne Josée Ouellet, mairesse. Les suggestions et les préoccupations exprimées étaient très intéressantes et elles seront toutes étudiées attentivement puisqu’elles alimenteront la réflexion du conseil sur l’avenir de Saint-Hubert. Nous reconnaissons l’apport des organismes et les efforts que font les bénévoles sont remarquables».

Selon elle, la planification stratégique 2024-2034 permettra à l’équipe municipale d’étudier les avenues possibles pour s’assurer que les organismes reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans les prochaines années. «Les citoyens de tous âges, incluant les enfants, seront écoutés au cours des prochains mois et le plan d’action qui en découlera sera le fruit des rencontres avec eux. Nous sommes très enthousiastes pour les prochaines étapes du projet puisqu’il nous permettra de bâtir un avenir et des projets basés sur les aspirations de tous nos citoyens», confie Mme Ouellet.