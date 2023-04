«Science, on tourne!» : le Cégep de Rivière-du-Loup accueillera la finale nationale

Le Cégep de Rivière-du-Loup accueillera plus d’une centaine d’élèves de niveau collégial, les 5 et 6 mai prochains, à l’occasion du 30e anniversaire du concours «Science, on tourne!» Sous le thème «Tire-toi une buche», le défi 2023 invite les équipes à construire un engin capable de récupérer et déplacer trois billots de bois sur une piste de 4,5 mètres grâce à l’énergie contenue dans des élastiques. La compétition se tiendra au Centre Culturel Berger.

Dès le vendredi 5 mai, à 20 h, le public pourra assister à une compétition de niveau amateur dans laquelle des membres du personnel des cégeps participants testeront leurs inventions. Quant aux équipes formées d’élèves, elles s’affronteront le samedi 6 mai, à compter de 8 h 30, dans la compétition professionnelle. Plus de 20 000 $ en prix et en bourses seront remis.

Lors de la finale locale, l’équipe qui est composée de Louis April et Anthony Dubé, étudiants en Sciences de la nature, a remporté la première place et représentera le Cégep de Rivière-du-Loup à la finale nationale.

L’accès à l’évènement est gratuit et celui-ci sera diffusé en direct et en intégralité sur la page YouTube de «Science, on tourne!» (@Scienceontournetv).

À PROPOS DE «SCIENCE, ON TOURNE!»

Lancé en 1992, «Science, on tourne!» est le seul concours scientifique et technique intercollégial au Québec. Il est une production du Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) du Cégep Garneau, avec la collaboration d’un comité de coordination provincial, d’un collège hôte différent chaque année pour la finale nationale et de nombreux partenaires des milieux de la science, de l’éducation et des affaires. Chaque année, «Science, on tourne!» lance un défi scientifique et technique différent que les équipes doivent relever en usant d’ingéniosité et de débrouillardise.

En plus du Cégep de Rivière-du-Loup, la 30e édition de «Science, on tourne!» est rendue possible grâce à la Fondation Familiale Trottier, le gouvernement du Québec, l’École de technologie supérieure, la Fédération des cégeps, le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, les Offices jeunesse internationaux du Québec, l’Ordre des technologues professionnels du Québec, Polytechnique Montréal, l’Université du Québec à Montréal, l’Université du Québec à Rimouski, la Société québécoise des infrastructures, l’Acfas, Creaform, l’Institut national de la recherche scientifique, l’Université Laval, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec à Chicoutimi.