Frédérick Ouellet sera le président d’honneur du 48e Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup

Frédérick Ouellet, CPA, auditeur et associé chez Mallette Rivière-du-Loup, sera le président d’honneur du 48e Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup qui aura lieu le mardi 2 mai 2023, à 19 h 30, au Centre Culturel Berger. Cet évènement attendu marquera la fin imminente du parcours collégial pour plusieurs élèves de l’établissement. À cette occasion, le Cégep les célèbrera en leur remettant plusieurs bourses afin de souligner leurs réussites individuelles, leurs performances scolaires, leurs résultats sportifs, leur persévérance et leur implication dans la communauté collégiale.

Diplômé en Techniques administratives (Comptabilité et gestion) en 2011 au Cégep de Rivière-du-Loup, Frédérick Ouellet a toujours été attiré par les finances, l'entrepreneuriat et le milieu des affaires ; une passion développée dès son jeune âge en s’épanouissant près de parents entrepreneurs. Natif de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, l’expert-comptable est reconnu pour son engagement envers le milieu entrepreneurial. Il admire la motivation des chefs d’entreprises et souhaite les conseiller et les guider vers la réussite.

L’homme, qui considère que chaque jour est une occasion d'apprendre et de grandir davantage, garde d'excellents souvenirs de son passage au Cégep de Rivière-du-Loup. Toujours en contact avec plusieurs de ses collègues d’études, il se souvient des nombreux projets pédagogiques ainsi que des sorties organisées dans le cadre de ses années en Techniques administratives, notamment la participation à un prestigieux colloque sur le milieu des affaires à Sherbrooke. Monsieur Ouellet est d’ailleurs toujours impliqué dans ce programme où il joue le rôle de dragon dans le cadre d’un projet entrepreneurial inspiré de la populaire émission ainsi qu’à titre de conférencier auprès des élèves où il souhaite démystifier des aspects de la profession et lutter contre certaines perceptions de la comptabilité.

Après l’obtention de son DEC, le passionné a poursuivi ses études à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, où il a obtenu un baccalauréat en sciences comptables de même qu’un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en sciences comptables. Il a ensuite réalisé un stage chez Mallette, un cabinet comptable, avant de devenir CPA en 2015. Depuis, il évolue toujours chez Mallette où il a récemment obtenu le titre d’associé. Au quotidien, il offre des conseils éclairés aux entreprises, les assistant tant dans leurs problématiques et orientations comptables et fiscales que dans les procédures de cession ou d'acquisition, entre autres. Sa clientèle varie de la restauration aux sociétés immobilières, en passant par les entreprises de fabrication et de transformation.

Annuellement, par le biais de la présidence d’honneur, le Cégep souhaite rendre hommage aux élèves qui terminent leurs études collégiales tout en mettant en lumière les multiples possibilités, la diversité de parcours et de domaines qu’offre le milieu collégial.

La soirée, présentée par la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, sera animée par Katy-Ève Côté, enseignante au Département de français, langue et littérature, et par Émile-Olivier Desgens du Service des communications du Cégep. L’entrée est gratuite et les parents, élèves, autres proches et membres du personnel peuvent participer à l’évènement.