Jour de la Terre 2023 : le CREBSL invite la population à passer à l’action

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) encourage la population à participer en grand nombre aux activités prévues d’un bout à l’autre de la région dans le cadre du Jour de la Terre. Cette année, les organisateurs nationaux proposent de «repeindre un monde meilleur» en passant à l’action dans notre communauté ou en soutenant un organisme environnemental.

CÉLÉBRER PAR L’ACTION

Pour rappel, l’objectif du Jour de la Terre est d’accompagner les personnes, les municipalités et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement. Ainsi, au Bas-Saint-Laurent, on pourra participer à un atelier zéro déchet, une foire de livres usagés, une conférence sur la gestion des matières résiduelles, un atelier sur la fabrication de cosmétiques et de produits ménagers, des ateliers de réparation d’objets, un rassemblement communautaire, un concert et une exposition artistique.

UN APERÇU DES ACTIVITÉS PRÉVUES AU BAS-SAINT-LAURENT

Différentes activités sont organisées afin de souligner l’importance de protéger notre planète, favoriser la mise en action et générer des changements de comportements. En voici un aperçu :

Exposition sur la terre | 1er au 24 avril – Trois-Pistoles ;

Discussion environnement et justice climatique| 20 avril – Dégelis ;

Ateliers Répare tes trucs | 21 avril – Rimouski | 22 avril – Matane | 22 avril – La Pocatière | 29 avril – Rivière-du-Loup ;

Conférence J’aime ma poubelle, mais je la quitte | 22 avril – Amqui, Sainte-Flavie ou en ligne ;

Foire du livre usagé | 22 avril – Saint-Donat ;

Atelier zéro déchet | 22 avril – Saint-Noël ;

Rassemblement CommunEauTerre | 22 avril – Rimouski ;

Concert IN TERRA | 22 avril – Rimouski ;

Fabrication 101 | 25 avril – Rimouski.

CARTE INTERACTIVE DES ACTIVITÉS RÉGIONALES

Une carte interactive est disponible sur le site web du Jour de la Terre à l’adresse suivante à jourdelaterre.org/qc/activites/#decouvrez. Il est possible d’y consulter les activités prévues, ainsi que d’en inscrire des nouvelles. La carte n’est toutefois pas exhaustive et d’autres activités pourraient être organisées ailleurs dans la région. Le CREBSL encourage la population à s’informer auprès de leur municipalité, des groupes environnementaux locaux et des établissements d’enseignement près de chez eux.