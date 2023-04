«Répare tes trucs» au Cégep de Rivière-du-Loup et au Cégep de La Pocatière

Pour souligner le Jour de la Terre du 22 avril, des évènements de réparation sont offerts gratuitement à la population, partout à travers la province. En plus de la troisième édition de l’évènement «Répare tes trucs» qui aura lieu le samedi 22 avril au Cégep de la Pocatière, un évènement de réparation accompagnée se tiendra également le samedi 29 avril au FabLab Fabbulle du Cégep de Rivière-du-Loup.

Portant parfois le nom de «Repair Café», «Réparothon» ou «Répare-tes-trucs», il s’agit d’évènements où, dans une ambiance festive, n’importe qui peut accéder à des outils et aux conseils de bénévoles réparateurs pour réparer ses objets. L’objectif est de prolonger la durée de vie des objets, de mettre en valeur le savoir-faire de la communauté, et de développer les compétences des participants.

RIVIÈRE-DU-LOUP

La population de Rivière-du-Loup et des environs est invitée à un évènement de réparation accompagnée le samedi 29 avril prochain, de 9 h à 17 h, au FabLab Fabbulle, local B022 du Cégep de Rivière-du-Loup, situé au 80, rue Frontenac. Les personnes intéressées apprendront à réparer petits électroménagers, ordinateurs, vêtements, jouets et ordinateurs avec les «ceintures noires de la réparation» au Fablab Fabbulle. Le lien pour le formulaire d’inscription est disponible sur l’évènement Facebook Répare-tes-trucs Rivière-du-loup ou sur le site web co-eco.org.

LA POCATIÈRE

La population de la Pocatière et des environs est invitée au Cégep de la Pocatière le samedi 22 avril prochain, de 9 h à 16 h, à la Bibliothèque François-Hertel du Cégep La Pocatière, située au 140, 4e avenue Painchaud. Réparations accompagnées, ateliers de formation, activités animées pour les enfants, expositions et kiosques seront offerts à la population. L’inscription est gratuite, mais obligatoire pour les activités de réparation et les ateliers d’ici le 20 avril. Le lien pour le formulaire d’inscription est disponible sur l’événement Facebook Répare tes trucs ou sur le site web co-eco.org.

À PROPOS DES FAB LABS

Les Fab Labs et ateliers amis sont des espaces ouverts à la communauté, où il est possible, toute l’année, d’avoir accès à des outils et des connaissances techniques pour permettre de réparer ses objets. «Ici, on est sans pitié pour l’obsolescence programmée» fait partie de la liste des valeurs de ces organisations qui visent à accroître l’autonomie des participants en matière de réparation.