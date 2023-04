Rivière-du-Loup en éveil lance un «cri d’alarme»

L’organisme à but non lucratif Rivière-du-Loup en éveil continue de s’opposer au projet du Complexe santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway. Le porte-parole, Pierre Landry, a partagé le 17 avril dernier une lettre ouverte s’adressant à l’ensemble des autorités publiques.

Six mois après le début des travaux sur la rue Saint-Louis, M. Landry dénonce des conséquences majeures du chantier Medway, situé en plein centre-ville de Rivière-du-Loup et tout près de la rivière du même nom.

Selon M. Landry, au moins deux parcelles de terrains sises en bordure du chantier seraient en train de s’affaisser. «Un de ces affaissements se trouve sur une propriété privée où l’on a dû notamment abattre une superbe épinette centenaire de crainte de voir l’arbre tomber; l’autre se situe en bordure du stationnement de la maison des aînés, angle sud-ouest», explique-t-il dans sa lettre. Des fissures qu'il juge inquiétantes sur la chaussée de la rue Saint-Louis ont également été remarquées.

Des opérations impliquant de la machinerie lourde sur les versants nord et est du chantier en bordure de la rivière du Loup inquiètent M. Landry. Un immense tuyau, «d’une quinzaine de pouces de diamètre», a été installé. Ce dernier déverse dans la rivière les eaux de ruissellement provenant du chantier.

«On y a de plus prélevé des tonnes et des tonnes de sol contaminé, sans savoir comment on a pu départager ce “mauvais” sol du bon. Toutes ces opérations entraînent nécessairement une nouvelle contamination en surface, laquelle est immédiatement évacuée en direction de la rivière, et se retrouve immanquablement dans le fleuve», soutient Pierre Landry. Toutefois, aucune donnée scientifique ne vient appuyer ses affirmations.

Le porte-parole de Rivière-du-Loup en éveil conclut sa lettre en exigeant des autorités publiques une enquête sur la gestion du chantier. Il tient aussi à ce qu’elles rassurent la population quant aux risques encourus en égard à la sécurité, la santé publique et l’environnement.