Plus de 35 000 $ amassés à une Danse Country-Pop

La Ville de Rivière-du-Loup recevait, ce 16 avril, pas moins de 325 bénévoles louperivois pour un déjeuner tenu en leur honneur à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole. Des citoyens oeuvrant parmi plus de 55 organisations des secteurs culturel, sportif et communautaire étaient présent à l’activité où la bonne humeur et le plaisir de se ...