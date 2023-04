Une invitation à découvrir le Motel agricole des Basques

Présenté comme une réelle innovation en agriculture, le Motel agricole des Basques a suscité un vif intérêt dès son tout début grâce à son originalité et son approche unique qui le distingue des projets d’incubateurs. Heureux du développement qu’il a connu depuis les deux dernières années, le Motel compte bien poursuivre son ascension en continuant d’attirer des entrepreneurs et entrepreneuses d’ici et d’ailleurs. C’est dans cette optique que le Motel agricole des Basques invite l’ensemble de la population à venir visiter ce lieu situé à Notre-Dame-des-Neiges dans le cadre de ses portes ouvertes, le 3 juin prochain.

UNE SOLUTION 100 % LOCALE

Pour bon nombre d’entrepreneurs intéressés à se doter d’une terre pour la réalisation de leur projet, la réalité des coûts élevés les oblige à revoir leur projet, voire à l’abolir. Conscient de cet obstacle majeur et du frein que cela représente dans l’établissement de nouveaux projets sur un territoire, le chargé de projet Giovanny Lebel a imaginé le projet du Motel agricole : «Un espace locatif adapté aux besoins de chacun, autant pour la superficie que la durée de location. De plus, les membres peuvent compter sur l’accès à de la machinerie et une communauté d’entraide sur le site».

UN PROJET UNIQUE, DES ENTREPRISES QUI RAYONNENT

Lancé officiellement en 2022, le territoire de la MRC des Basques peut être fier de détenir le premier Motel agricole dans l’ensemble du Québec. Depuis ses débuts, le Motel a attiré trois entreprises locataires; les trois entreprises dynamisent non seulement la terre et les bâtiments adjacents, mais toute la communauté des Basques en offrant des produits et des services de qualité à la population.

La journée portes ouvertes du Motel agricole des Basques présente une programmation en deux parties. De 14 h à 17 h, se tiendra une visite du Motel agricole et des trois entreprises locataires. De 17 h à 19 h, aura lieu un 5 à 7 aux saveurs locales et à l’ambiance festive assurée par Dj Stoopify.

L’invitation s’adresse à toute la population. C’est donc un rendez-vous le 3 juin au Motel agricole des Basques, situé au 90, 2e Rang Est à Notre-Dame-Des-Neiges.