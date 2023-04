Ballon sur glace senior : des médailles d’or sur la scène canadienne

La Fédération canadienne de ballon sur glace tenait son Championnat canadien senior à Longueuil, du 12 au 15 avril. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par 11 membres qui évoluaient avec 3 formations. Deux de ces équipes ont terminé sur la première marche du podium, permettant ainsi à 8 représentants de l’organiser de rapporter l’or à la maison.

Dans la division Homme élite, les joueurs de l’équipe hôte des Patriotes ont gagné la grande finale par un pointage de 2 à 1 face au club de Lacombe en Ontario pour être couronnés champions de leur catégorie. Deux joueurs du BSG mineur du Témiscouata évoluaient avec les Patriotes, soit Cédric Blais et Zachary Dion. Fait intéressant : ces deux jeunes ont récolté une 2e médaille d’or en 2 semaines après avoir remporté le Championnat canadien juvénile en Saskatchewan avec le Blitz du Témiscouata.

Leur entraîneur en chef dans le juvénile, Maxime Dugas, a lui aussi gagné l’or avec les Patriotes, mais comme joueur cette fois-ci. Il s’est distingué lors du match de la finale marquant le but vainqueur avec environ 2 minutes à faire à la rencontre et en ajoutant une mention d’aide plus tôt dans la partie. Maxime a d’ailleurs reçu le trophée du joueur le plus utile (MVP) de la finale.

Également, cinq membres actuels du BSG mineur du Témiscouata ont gagné l’or avec la formation T-Miss senior dans la catégorie Femme élite. Ce club l’a emporté 1 à 0 en 2e période de prolongation lors de la finale face à l’OSS de l’Ontario. Trois joueuses actuelles de l’organisation du BSG mineur évoluaient avec T-Miss senior soit Marilou Bossé, Arianne Malenfant et Èva-Rose Pedneault.

Cette équipe comptait également dans ses rangs Corinne Bolduc et Louanne Marquis qui sont entraineuses avec des formations du BSG mineur du Témiscouata. Louanne s’est également distinguée sur le plan individuel étant nommée sur la 2e équipe d’étoiles du Championnat à la position de défenseur.

Trois autres joueuses actuelles du BSG mineur du Témiscouata ont récolté une médaille d’argent. En effet, Britanny Plourde-Dubuc, Juliane Deschamps et Camille Blais ont terminé en 2e position dans le Mixte avec la formation DSS de la région de Québec.

Le BSG mineur du Témiscouata est très heureux des résultats obtenus par ses membres actuels. «Une récolte de 11 médailles, dont 8 d’or par nos représentants est inespéré! D’ailleurs, plus de 25 anciens joueurs de l’organisation participaient également à ce 45e championnat canadien senior, ce qui confirme la place qu’occupe le ballon sur glace au Témiscouata sur la scène canadienne», ont souligné les membres du Conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.