Traverse : la Société québécoise des infrastructures lance une étude d’impact sur l’environnement

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a publié un appel d’offres le 22 mars afin de réaliser une étude d’impact sur l’environnement pour le projet de construction d’infrastructures maritimes et terrestres du lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Le cout prévu des travaux d’infrastructures est évalué à environ 80 M$ dans le document d’appel d’offres.

Cet appel d'offres a toutefois été annulé en date du 12 avril. Info Dimanche est en attente d'une réponse de la Société québécoise des infrastructures concernant cette décision.

Le quai de Rivière-du-Loup et le port de Gros-Cacouna devaient être pris en compte dans cette étude qui visait une spécialité en ingénierie des sols et des matériaux.

«Peu importe l’option retenue à la suite du dossier d’opportunité en cours d’élaboration, une étude d’impact environnementale sera requise. […] Dans le cadre de ce type de projet, une étude d’impact sur l’environnement est requise avant le début de la conception. C’est pourquoi l’appel d’offres pour les services professionnels pour réaliser l’étude d’impact environnementale éventuelle vient d’être publié», explique Francis Martel, conseiller aux relations avec les médias à la Société québécoise des infrastructures.

La date probable du début du mandat était prévue entre le 23 mai et le 23 juin 2023 et la date probable de fin du mandat est en avril 2027. En septembre 2021, le contrat d’exploitation de l’entreprise Clarke à la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon a été prolongé jusqu’à la fin de la saison 2025 au quai de Rivière-du-Loup.

Le contrat publié sur le Système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec comprenait entre autres la production de l’étude d’impact en environnement pour la construction d’infrastructures maritimes et terrestres, le support au chargé de projet de la SQI dans le cheminement du projet et dans les procédures d'évaluation et d'examen d'impact sur l'environnement du Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, la coordination des études et des consultations publiques qui seront sous sa responsabilité et l’estimation des coûts à différentes étapes du projet en lien avec le volet environnement.

D’après le conseiller en communication à la Société des traversiers du Québec, Bruno Verreault, l’étude d’opportunité concernant le lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix suit son processus normal. Le dépôt est toujours prévu au printemps 2023. Le dossier franchit les dernières étapes avant d'être déposé au conseil des ministres. «Je n’ai pas d’indication qu’il y a un retard, nous sommes en attente pour la suite des choses», explique M. Verreault. Ce dernier s’attend à ce que le projet nécessite l’implication du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, ce qui explique l’appel d’offres de la SQI.

Le contenu du dossier d’opportunité (dont le dépôt est prévu ce printemps) doit être attesté par la Société québécoise des infrastructures, le ministre responsable de l’organisme public initiateur du projet et le ministère duquel il relève, puis soumis au secrétariat du Conseil du trésor. Après cette étape, le Conseil des ministres doit donner son approbation au dossier d’opportunité et élaborer un dossier d’affaires.