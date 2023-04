Les règles du port du masque mises à jour

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population que les règles concernant le port du masque dans ses installations viennent d’être mises à jour, et ce, selon les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec.

Ainsi, le masque de procédure n’est plus obligatoire dans les milieux de soins de longue durée comme en CHSLD, Maison des aînés et alternative, résidences privées pour personnes âgées, etc. ainsi que lors de soins à domicile, tant pour les travailleurs, les usagers, les proches aidants et les visiteurs. À noter que le port du masque pourrait cependant être à nouveau exigé lors de situations exceptionnelles, comme des éclosions.

Par ailleurs, le masque de procédure demeure obligatoire pour tous dans les milieux de soins comme les hôpitaux, les CLSC, les cliniques médicales.

Rappelons enfin que les pratiques reconnues, comme la désinfection des mains et le port du masque lors de symptômes d'infection respiratoire, sont recommandées en tout temps dans les milieux de soins et de vie.