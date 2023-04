Régis Berger honoré par les producteurs de tourbe du Nouveau-Brunswick

Régis Berger, qui a longtemps été à la tête de l’entreprise Berger de Saint-Modeste avec son frère Claudin, a récemment été honoré lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association des producteurs de tourbe du Nouveau-Brunswick (APTNB). M. Berger s’est vu remettre la médaille d’honneur de l’APTNB.

Cette distinction a pour but de reconnaître les personnes qui ont accompli des réalisations peu communes reliées à l’industrie de la tourbe et qui ont contribué par leurs actions au mieux-être de la province du Nouveau-Brunswick et de sa population sur le plan social, culturel et économique.

«C’est avec beaucoup d’humilité que je reçois cette belle récompense, particulièrement lors des festivités entourant le 60e de l’entreprise», a déclaré M. Berger. «Je souhaite avant tout la partager avec mon frère Claudin, mon complice et partenaire de toujours, de même qu’avec tous les membres de la grande famille Berger.»

Ayant œuvré dans l’entreprise depuis l’âge de 11 ans en compagnie de sa mère et fondatrice de l’entreprise, Huguette Théberge, Régis Berger a été la deuxième génération à la tête de l’entreprise familiale, de 1980 à 2015, en compagnie de son frère Claudin Berger.

Sous leur direction conjointe, Berger a innové en présentant des produits à valeur ajoutée, en développant le marché international, en plus de jeter les bases de certaines innovations qui ont changé le visage de l’industrie. Parmi celles-ci, notons entre autres : le développement d’équipements, de technologies et de procédés, le déploiement du Skyscraper, la création de grades de tourbes ainsi que la gestion innovante de sites de récolte.

«C’est à la fois émouvant et gratifiant de voir une entreprise aussi moderne qui repose sur des équipements que j’ai développés avec mon équipe, il y a déjà plusieurs années», a ajouté M. Berger.

Rappelons que Berger est une entreprise familiale de troisième génération, actuellement dirigée par Valérie et Mélissa Berger, qui opère 11 sites de récolte ainsi que 9 usines en Amérique du Nord en plus d’embaucher plus de 800 professionnels.