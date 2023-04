Témiscouata-sur-le-Lac prépare sa prochaine saison touristique

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a tenu hier soir une rencontre avec les différents acteurs du milieu touristique de la municipalité. Lors de cet événement, la nouvelle borne d’information touristique du centre récréatif PGR ainsi que la carte interactive touristique, qui sera également disponible sur le site Web et l’application mobile de la Ville, ont été dévoilées en primeur aux gens sur place.

Mettant en valeur les attraits, les commerces, les hébergements et les restaurants, ces éléments se veulent un outil de référence pour l’attraction et la rétention des touristes, en plus d’être simple d’utilisation et facilement accessible.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, a d’ailleurs présenté les orientations de la Ville en matière de tourisme pour la prochaine saison estivale. «À Témiscouata-sur-le-Lac, nous avons la chance d’être avantageusement positionnés avec l’axe de la 85. Il y a là une belle opportunité de développement du tourisme, notamment avec l’arrivée du centre récréatif PGR. Nous avons aussi une belle programmation d’événements, et ce, tout au long de l’année. Nous voulons être présents en tant que Ville pour l’ensemble du milieu touristique et faire en sorte que notre ville soit encore plus accueillante pour les touristes.»

En plus de présenter ses nouveaux outils touristiques, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaitait être à l’écoute des besoins et des idées du milieu. Les organismes et les entrepreneurs présents ont pris part à cette période d’échange avec enthousiasme. Une analyse des différentes idées reçues sera faite et un plan d’action sera mis en place pour l’année 2023 et 2024.