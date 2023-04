Des journées d’échange et de ressourcement pour les parents d’élèves

L’année de la mobilisation se poursuit à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) avec une tournée des régions qui s’arrêtera en Estrie, au Bas- Saint-Laurent et en Outaouais.

Lancées en janvier dernier avec des activités à Saint-Jérôme et à Montréal, les Journées de mobilisation visent à offrir une occasion aux parents de s’outiller pour mieux accompagner leurs jeunes et d’échanger avec d’autres parents de leur région. Née d’une demande des membres de la FCPQ pour des événements régionaux, chaque Journée est offerte gratuitement et est organisée en collaboration avec des comités de parents de la région, qui choisissent notamment les thèmes des ateliers selon leurs besoins.

Stress et anxiété chez les jeunes, intimidation et violence, plan d’intervention, motivation scolaire, actualités, enjeux en éducation… les parents pourront échanger sur leurs défis et s’informer. Ils pourront aussi rencontrer des organismes communautaires qui offrent des services aux familles de leur région. La pièce de théâtre «Un parent presque parfait», portant sur l’intimidation entre les jeunes et créée en collaboration avec la FCPQ, sera présentée par le Théâtre Parminou.

La tournée s’est arrêtée à Sherbrooke le 25 mars et se continuera le 22 avril à Rimouski et le 6 mai à Gatineau

Pour tous les détails sur les Journées de mobilisation et sur le Grand rendez-vous national des parents, qui clôturera la tournée le 3 juin, il faut se rendre sur le site web de la FCPQ.