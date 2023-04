Bernard Pelletier, président d’honneur de la 27e Journée de golf

La présidence d’honneur de la 27e Journée de golf au profit de la Fondation Annette Cimon Lebel a été confiée à Bernard Pelletier. Ce dernier s’implique auprès de la fondation depuis nombre d’années.

M. Pelletier explique son parcours : «Aider des gens atteints de cancer et qui ont peu de moyens financiers, c’est le cœur de mon engagement dans les activités de la fondation depuis plus de 24 ans. C’est un honneur pour moi d’être le président de cette journée qui permet d’amasser des dons et qui les redistribue entièrement en aide financière et en services pour les gens atteints de cancer».

Il souligne qu’à tire de président d’honneur, il met de l’avant ce qu’il est en tant que bénévole et aussi en tant qu’artisan. «Depuis plusieurs années, j’offre des pièces artisanales et œuvres d’art; toutes fabriqués en bois. D’autres artisans ont aidé la fondation en remettant leurs œuvres d’art au fil des années afin qu’elles soient vendues aux tournois de golf ou sur la boutique en ligne. J’invite d’autres artisans à faire de même afin d’aider encore plus de gens!»

Il est possible de participer à la campagne de financement de la fondation en réservant une place pour la journée de golf du 16 juin. Le coup de départ se fera à 11 h, il sera suivi d’une panoplie de jeux et de prix.

Le tournoi de golf de la Fondation est l’activité principale de la fondation. Le conseil d'administration et le comité organisateur de la 27e Journée de golf invitent toute la population à participer à la santé des gens de leur communauté, en jouant le 16 juin prochain.

Pour inscription, don ou information, il faut communiquer au bureau de la Fondation Annette Cimon Lebel au 418 867-1695 poste 102, par courriel au [email protected] ou par télécopieur au 862-5054.

Rappelons que la fondation a remis à la population 912 000 $ à plus de 2773 personnes pour venir en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, leur repas et leur transport lors de leurs rendez-vous ou traitements depuis son ouverture en 1995. Elle offre maintenant un soutien psychosocial aux gens atteints de cancer et leur proche ainsi qu’une panoplie d’ateliers dans les régions suivantes: le Bas St-Laurent, les MRC de Montmagny, L’Islet et Les Etchemins dans la région de Chaudières Appalaches ainsi que les MRC d’Avignon et de Bonaventure en Gaspésie.

La fondation estime à 1400$ le montant minimal que les gens atteints de cancer doivent débourser lors de leurs traitements en radiothérapie à Rimouski ou à Québec durant les cinq à six semaines de traitements.