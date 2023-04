Saint-Michel-du-Squatec aménagera un parc intergénérationnel

Un nouveau parc intergénérationnel verra le jour à Saint-Michel-du-Squatec cet été. Il sera situé en plein cœur du village, sur un terrain laissé vacant depuis plusieurs années à la suite de la démolition de l’ancienne école Maria-Gorretti. Ce projet est évalué à environ 304 000 $.

Ce projet a été initié à la suite d’une consultation publique menée en 2020 concernant la politique des familles et des ainés de la municipalité. Ce nouvel espace vert accueillera le marché public de Squatec et comptera aussi des installations d’entrainement en plein air, un mur d’escalade, des modules de jeux pour enfants, des espaces de loisirs pour les personnes âgées et des zones de détente.

Des modules pouvant être jumelés pour créer une scène font aussi partie des aménagements prévus. Le parc pourra ainsi accueillir des spectacles en plein centre du village. Des tables de pique-nique et des éclairages seront aussi installés.

Le maire de Saint-Michel-du-Squatec, Bruno Malenfant, indique qu’il reste encore du financement à attacher. La Municipalité a reçu une subvention de 100 000 $ du gouvernement du Québec et un montant de 100 000 $ de la MRC de Témiscouata. La Caisse Desjardins du Témiscouata a aussi contribué avec une somme de 15 000 $.

«D’autres demandes de financement ont été faites. C’est un beau coup de pouce pour nous aider à réaliser ce projet», ajoute M. Malenfant. L’aménagement de ce nouvel espace communautaire sera un lieu attractif pour les familles et il s’inscrit dans les efforts de revitalisation de la Municipalité. Le parc agira comme lieu de rencontre pour la communauté. Les travaux devraient débuter au cours des prochains mois, en vue de l’inauguration prévue à l’été 2023.