Le Festival Country de Saint-Antonin inchangé pour l’instant

À deux mois et demi de la 14e présentation du Festival Country de Saint-Antonin, le président, Steeve Roy, n’a aucune idée si des changements seront effectués à l’évènement à la suite de la publication du rapport sur le bien-être et la sécurité des animaux utilisés dans les rodéos. Le groupe de travail mandaté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui a rédigé le document a formulé 118 recommandations afin de mieux encadrer les rodéos au Québec.

Parmi les suggestions, le comité conseille l’arrêt de l’activité de la prise du veau au lasso puisqu’elle «ne permet pas d’assurer le bien-être et la sécurité des animaux utilisés, puisqu’elle les expose à de la peur de façon répétée, avec des risques importants d’anxiété, de stress aigu et chronique et ce, malgré les modifications apportées au cours des dernières années».

Steeve Roy souligne que les animaux au Festival Country de Saint-Antonin ont toujours été bien traités. Cependant, il ne cache pas que cette discipline est moins appréciée du public, généralement. «Mais, ça fait partie des plus vieilles traditions du "farewest" et des "cowboys" de ramasser les veaux au lasso ainsi que le terrassement du bouvillon», confie-t-il.

Le président s’est entretenu avec Wildtime production qui s’occupe de la portion rodéo du festival depuis les débuts de l’évènement. «Pour l’instant, je n’ai pas eu le ouï-dire qu’il va y avoir des changements au festival cette année. […] On va avoir des suivis plus tard, j’imagine», a-t-il confié.

Ainsi, l’activité de la prise du veau au lasso n’a pas encore été retirée de la programmation du Festival Country de Saint-Antonin. Les recommandations faites par le groupe de travail ne sont, pour le moment, que des propositions et ne sont pas légiférées, avance M. Roy. Aucune date n’a aussi été précisée pour procéder à des ajustements. «Ça pourrait être dans six mois ou dans un an», soulève-t-il. Il s’en remet donc à Wildtime production pour de futurs changements au rodéo du festival.