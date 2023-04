Défi OSEntreprendre : une dizaine de lauréats locaux couronnés

Le Créneau Écoconstruction, en collaboration avec le SEREX et Cecobois, organise le tout premier Salon de la construction biosourcée au Bas-Saint-Laurent. Il se tiendra à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup le mardi 25 avril de 9 h à 17 h. L’inscription est obligatoire et gratuite et la programmation est maintenant disponible. Lors de ce salon, ...