Le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent présenté à Rivière-du-Loup

Pour la première fois, le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent sera présenté à Rivière-du-Loup les 18 et 19 avril à l’Hôtel Universel. L’évènement est tenu pour la cinquième fois dans sur le territoire bas-laurentien. De nombreux exposants seront prêts à accueillir gratuitement les visiteurs lors de ces deux journées.

La demande des exposants a été grande pour le SIB 2023 puisque la région du Bas-Saint-Laurent, avec ces quatre pôles de développement industriel à Rimouski, Rivière-du-Loup, La Pocatière et Matane, comprend beaucoup d’entreprises industrielles et manufacturières qui offrent des produits et services de qualité.

La tenue de ce salon permet aux entreprises de démontrer leur talent. Le SIB, lors les années précédentes à Rimouski, a attiré en moyenne plus de 1 000 visiteurs, décideurs et dirigeants d’entreprises.

PAMÉLA BÉRUBÉ, PRÉSIDENTE D’HONNEUR DU SIB

«C’est pour moi un grand privilège d’occuper la présidence d’honneur du Salon industriel du Bas-Saint-Laurent 2023. Cet événement, étant un incontournable en région, allie démonstrations d’experts, réseautage et nouvelles technologies. Mon implication en région et mes multiples interventions dans l’industrie me permettent de porter un regard global et humain sur les enjeux criants des organisations. Tout au long du salon, il me fera plaisir d’échanger avec vous sur votre réalité 2023. Que l’on parle d’intelligence artificielle, de la rareté de main-d’œuvre, de l’expérience-employé, du travail hybride et de l’innovation, chacun possède la même vision, soit maximiser la vitalité et la pérennité des organisations d’ici», mentionne Paméla Bérubé, vice-présidente et cofondatrice de Go RH et présidente de Huni PAE (programme d’aide aux employés).

Lors de l’évènement, de neuf conférences d’experts sont prévues à la programmation. Elles ont pour but de revoir et d’améliorer tous les départements d’entreprise. Elles toucheront les sujets de la vente et de relation de clients, de la gestion humaine à l’implantation de nouvelles technologies. Tout a été mis en place afin de permettre aux

entreprises de s’informer et de trouver des solutions aux défis quotidiens.

«Ce n’est pas nouveau pour personne, les entreprises québécoises de tous les domaines vivent des situations extrêmes. Il est de notre devoir, en tant que promoteur d’événements industriels et manufacturiers, de leur fournir des outils pour réussir! Nous continuons à offrir une programmation qui met l’emphase sur les pratiques entrepreneuriales gagnantes. Nous espérons que les entrepreneurs et employés profiteront de l’expertise proposée», souligne Eric Pageau, président et promoteur du Groupe Pageau.

Pour avoir plus d’information sur la programmation ou pour s’inscrire il faut se rendre au : https://www.salonsindustriels.com/salon/sib-2023/.