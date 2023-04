Le tout premier Salon de la construction biosourcée au Bas-Saint-Laurent aura lieu à Rivière-du-Loup

Le Créneau Écoconstruction, en collaboration avec le SEREX et Cecobois, organise le tout premier Salon de la construction biosourcée au Bas-Saint-Laurent. Il se tiendra à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup le mardi 25 avril de 9 h à 17 h. L’inscription est obligatoire et gratuite et la programmation est maintenant disponible.

Lors de ce salon, on pourra rencontrer des exposants qui interviennent à toutes les étapes de la chaîne de valeur de la construction biosourcée. Des acteurs des institutions de recherche de la région et d’ailleurs au Québec, des services professionnels en construction, des territoires engagés pour la promotion et le développement des matériaux écologiques, des manufacturiers de produits pour la construction de la région et d’ailleurs au Québec, des distributeurs, des constructeurs et des producteurs de la filière des agromatériaux du Bas-Saint-Laurent seront sur place pour échanger avec les visiteurs.

Des conférences et des panels de discussion se tiendront sur place le jour même. Ils aborderont les thèmes de l’heure en écoconstruction, comme Le biosourcé : un incontournable de l'écoconstruction; Le soutien à l’innovation; Le bois comme outil de lutte aux changements climatiques; L’implication des territoires; et Les matériaux et systèmes constructifs bas carbone.

À propos des matériaux de construction biosourcés

Un matériau de construction dit biosourcé est issu de la matière organique renouvelable (biomasse), d’origine végétale ou animale. Un bâtiment est biosourcé lorsqu’il est construit avec des matériaux biosourcés. La matière première de ces matériaux, la biomasse, capte le CO2 présent dans l’atmosphère au cours de son cycle de vie. Ainsi, plus un bâtiment intègre de matériaux biosourcés, plus il stocke du carbone et contribue à limiter l’impact de la construction sur l’environnement.