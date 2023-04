Plus que deux jours avant les cliniques de passeports

L’équipe du député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup Bernard Généreux offre à nouveau deux opportunités de renouveler ou de faire une première demande de passeport.

Les cliniques auront lieu le jeudi 13 avril, de 16 h à 20 h, à l’Hôtel Levesque situé au 171, rue Fraser, salle Blondeau à Rivière-du-Loup, ainsi que le samedi 15 avril, de 10 h à 14 h, à l’édifice Amable- Bélanger au 6, rue St-Jean-Baptiste Est à Montmagny.

«Aucun rendez-vous n’est nécessaire, vous apporterez le matériel requis aux cliniques de passeports, nous vous accompagnerons pour le reste! Le délai de traitement d’une demande est d’environ 4 à 6 semaines. Nous comprenons que la planification de votre voyage peut être stressante, c'est pourquoi nous offrons un service complet et fiable pour vous aider à obtenir votre passeport en toute tranquillité d'esprit», indique M. Généreux.

Des bénévoles formés guideront les citoyens à travers le processus de demandes de passeports, qu’il s’agisse d’un renouvellement simplifié, d’une demande générale pour adulte ou encore pour un enfant de moins de 16 ans. Il est fortement conseillé que le répondant accompagne le requérant pour authentifier l’identité de ce dernier. Il est obligatoire de fournir l’original du certificat de naissance non plastifié, délivré après janvier 1994. Vous devrez aussi avoir en main les coordonnées complètes de deux personnes qui ne sont pas membres de votre famille et qui vous connaissent depuis plus de deux ans.

Un passeport pour adulte d’une durée de 10 ans coûte 160 $, alors que celui d’une période de 5 ans est de 120 $. Le passeport pour enfant est de 57 $ pour 5 ans. Il est possible de payer par carte de crédit, par mandat-poste ou par chèque certifié à l’ordre du Receveur général du Canada. Il est à noter qu’un photographe professionnel sera sur place. Le coût des photos sera de 17.50 $, taxes incluses.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le bureau de Rivière-du-Loup au 1800 668 1280 ou le bureau de Montmagny au 1855 881-9876, ou encore consulter la section «Événements» du site internet du député www.bernardgenereux.ca.