C’est bientôt le temps du Biscuit Sourire au Témiscouata

La 27e édition de la campagne Biscuit Sourire de Tim Hortons se tiendra du 1er au 7 mai prochain partout au Canada. Les propriétaires des restaurants Tim Hortons du Témiscouata soutiendront les organismes communautaires familles pour une septième année.

Depuis le début de ce partenariat, c’est un montant de 54 793$ qui a été amassé pour venir en aide aux familles Témiscouataines. Cette année, l’objectif de vente est fixé à 20 000 $.

L’année 2023 est synonyme de changement pour la campagne Biscuits Sourire de Tim Hortons. La campagne a lieu au printemps plutôt qu’à l’automne. Aussi, le prix du biscuit sourire passe de 1 $ à 1,50 $.

Comme d’habitude, 100 % des recettes des biscuits seront versées aux organismes bénéficiaires.

Le succès du programme est attribuable en grande partie au soutien inestimable des partenaires caritatifs. L’engagement des équipes et celui des bénévoles durant toute la semaine aide les restaurants à vendre plus de biscuits et à amasser un maximum de dons pour la communauté.