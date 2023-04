Des médailles et de belles réussites pour les Loupiots

Les championnats provinciaux de fin de saison en patinage de vitesse courte piste avaient lieu au cours des deux dernières semaines. Les athlètes du club de patinage de vitesse Les Loupiots ont bien fait, récolant même quelques médailles.

Le championnat pour les 10-12 ans s’est tenu à Laval le 1er et 2 avril dernier et trois patineurs y représentaient le club les Loupiots. Emmanuel Lévesque a compétitionné le samedi dans le groupe 2 de la catégorie des 10 ans. Il a terminé la journée au 11e rang au cumulatif des points. Louis Doré et Alexis Massé ont quant à eux patiné le dimanche dans le groupe 2 de la catégorie des 12 ans. Ils ont pris respectivement le 6e et le 15 e rang.

Le championnat des 13-15 ans avait lieu une semaine plus tard à Trois-Rivières. Le club y comptait 8 représentants. Du côté masculin chez les 13 ans, Louka Fournier s’est emparé de la médaille de bronze dans le groupe 2. Cédric Boudreau-Alexandre a terminé 11e du groupe 3. Nicolas Boucher et Adam Pelletier ont pris respectivement la 4e et la 13e position du groupe 4.

Toujours chez les 13 ans mais du côté féminin, Laurence Charron a récolté la médaille d’argent et Raphaëlle Gaudreault a terminé au 7e rang. Enfin, chez les 14 ans féminin, Clara Boudreau-Alexandre s’est emparée de la 4 position dans le groupe 1 et Pénélope Lavoie a pris la 12e place du groupe 2.