Un premier Rendez-vous des Loisirs de Trois-Pistoles

Trois-Pistoles met sur pied le Rendez-vous des Loisirs pour les nouveaux arrivants de la région des Basques. L’évènement permettra aux intéressés à se familiariser avec les activités offertes dans la région cet été.

Organisé par la Ville de Trois-Pistoles le 29 avril prochain entre 10 h et 15 h à l’Aréna Bertrand-Lepage, cette activité vise à promouvoir l’offre de loisirs sur le territoire. Pour faciliter l’accès aux activités, un second Rendez-vous des Loisirs se déroulera le 5 août afin de promouvoir l’offre des sessions d’automne 2023 et d’hiver 2024.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs. Sur place, les intéressés pourront rencontrer les associations sportives locales, en plus de profiter du moment pour obtenir de l’aide dans une inscription au besoin. Un espace sera également dédié à la vente d’articles sportifs usagés, visant les sports d’été. En collaboration avec la Maison de la Famille des Basques, de l’animation jeunesse sera proposé afin de permettre aux parents de faire le tour à leur gré. Un jeu gonflable et d’autres activités sont à prévoir.

Seront présents le Centre de conditionnement physique des Basques, les Scouts de Trois-Pistoles, l’Association de baseball mineur les Héritiers de Trois-Pistoles, le FC Trois-Pistoles, sans compter que la Ville de Trois-Pistoles y tiendra un kiosque regroupant plusieurs services publics dont le service de terrain de jeux, la Piscine régionale des Basques ainsi que l’offre entourant la saison estivale de hockey-boule et de tennis pour la clientèle jeunesse.

Il est toujours possible pour les organismes et associations qui souhaiteraient y participer de s’inscrire. Pour ce faire, il faut remplir le formulaire en ligne ou communiquer avec le service des loisirs au 418 851-1995 poste 4224 ou par courriel à [email protected]

Enfin, le Service des loisirs profite de l’occasion pour informer la population qu’à compter de 2023, l’ensemble des inscriptions se feront grâce à la plateforme Sport-Plus. Le service est déjà utilisé par la piscine. Le tout débutera dès le 24 avril pour l’inscription au service de terrain de jeux, ainsi que pour la saison estivale de cours de hockey-boule et de tennis. Les personnes qui auront besoin de soutien pourront en obtenir lors du Rendez-vous des Loisirs le 29 avril prochain.