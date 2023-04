Journées hivernales d'accès gratuit: une mesure qui a fait bouger les Québécois

Le gouvernement du Québec se réjouit de la réponse très positive de la population à l'offre de 24 journées d'accès gratuit dans les parcs nationaux québécois cet hiver.

L'initiative mise de l'avant par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Jacques Caron, a généré en moyenne plus du double de l'achalandage observé à pareilles dates l'année dernière.

En tout, ce sont quelque 57 100 visites gratuites dans les parcs nationaux qui ont été enregistrées dans le cadre de cette mesure instaurée afin de promouvoir la pratique d'activités de plein air et faire découvrir la richesse des territoires naturels québécois. Les accès gratuits en semaine visaient à inciter les gens à bouger davantage pendant la saison hivernale en visitant un parc national près de chez eux.

«L'engouement pour cette initiative démontre à quel point les Québécois sont attachés à nos magnifiques parcs nationaux. C'est aussi un excellent moyen de motivation pour tous à les découvrir ou à les redécouvrir. Bouger en nature, c'est bon pour le corps, mais aussi pour la tête!», remarque Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

«Nos parcs nationaux sont des joyaux qui enrichissent notre offre touristique et permettent à notre destination de se distinguer. Je suis très heureuse que cette mesure ait permis à plus de Québécois de s'adonner à des activités hivernales dans ces lieux magnifiques», souligne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

«La Sépaq est fière de protéger et d'offrir à la population québécoise et aux générations futures des territoires naturels qui sont à la fois des terrains de jeux exceptionnels et des réservoirs de bien-être. Nous souhaitons continuer à connecter les gens avec la nature afin qu'ils puissent bénéficier de tous les bienfaits qui en découlent», déclare Jacques Caron, président-directeur général de la Sépaq.

FAITS SAILLANTS

24 journées d'accès gratuit ont été offertes dans les parcs nationaux entre le 28 décembre 2022 et le 14 mars 2023.

L'accès à un parc national de la Sépaq est gratuit pour les 17 ans et moins, et coûte 9,25 $ par jour pour un adulte.

Les parcs nationaux de la Sépaq ont généré un total de 10,1 millions de jours de visite en 2021-2022.