Succès du Forum plein air du Bas-Saint-Laurent

La deuxième édition du Forum plein air du Bas-Saint-Laurent a été un succès, autant du côté de la participation que du contenu et de la richesse des échanges et du réseautage durant la journée. Quatre-vingt-seize passionnés de plein air se sont réunis mercredi dernier à l’Hôtel Navigateur de Rimouski.

La présentation de l’avancement et du développement des actions en plein air au Bas-Saint-Laurent a été présentée par Céline Guillemart, conseillère au développement du plein air chez Loisir et Sport BSL et organisatrice du Forum. Les nombreux bons coups au Bas-Saint-Laurent ont suivi : le plein air inclusif par Lise Arsenault de Loisir et Sport BSL; l’application KamOù par Alexandre Bibeau de la MRC Kamouraska; les centrales d’équipements au Kamouraska par Josée Castonguay de la Maison de la Famille du Kamouraska; Grand Air Mitis par Arianne Picard de Grand Air Mitis et le répertoire des Basques en mouvement par Laurence Hélie-Fontaine et Samuel Binette de Cosmoss Les Basques.

Trois ateliers de formations étaient proposés soit l’enseignement en plein air et le monde municipal présenté par Anouk Breton de la Fondation Monique Fitz-Back; l’assurance et le plein air présenté par Caroline Tanguay de Réseau plein air Québec et l’atelier de Jean Lacasse mandaté par Rando Québec sur l’entretien des sentiers, le balisage et les enjeux de surfréquentation.

Deux kiosques étaient aussi à découvrir : Grandir en nature présenté Marie-Pier Lavoie et La Route bleue présentée conjointement par Camille Marchand-Sénéchal et Chahaya Saleha de Canot — Kayak Québec ainsi que de Cécile Régazzi et Étienne Bachand du Comité ZiP Sud de l’Estuaire.

Le panel entrepreneurial a ensuite pris place, sur la visibilité, la promotion et la mise en marché du plein air; animé par Véronique Mariève Gosselin, directrice de l’école des entrepreneurs campus Bas-Saint-Laurent. Trois invités ont captivé l’assemblée : Gabriel Filippi grand alpiniste et conférencier chevronné; Maxime Gendron directeur général de TERFA et Alexandre Bibeau de la MRC de Kamouraska.

La saveur entrepreneuriale a poursuivi lors d’un atelier de co-développement, où chaque tablée a pu partager et échanger sur leurs bonnes solutions à propos de trois thématiques et enjeux actuels en plein air, soit : le bénévolat en plein air; le financement et la gestion de la croissance.

La conférence de Gabriel Filippi a clôturé la journée formidablement. Gabriel est le seul Québécois et deuxième Canadien à avoir gravi l’Everest (8 850 mètres) par ses deux versants (soit par le Népal et par le Tibet) et pour une quatrième fois au printemps 2022.

Source : Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent