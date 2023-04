«Répare tes trucs» au Cégep de La Pocatière

À l’occasion du Jour de la Terre, la population de La Pocatière et des environs est invitée à une nouvelle édition de l’évènement «Répare tes trucs».

L’activité, organisée par le Cégep de la Pocatière, en partenariat avec la SADC de Kamouraska et Co-éco, se déroulera samedi le 22 avril prochain, de 9 h à 16 h, à la Bibliothèque François-Hertel du Cégep La Pocatière, située au 140, 4e avenue Painchaud.

QU’EST-CE QU’UN RÉPARE TES TRUCS?

S’inscrivant dans une foulée d’autres évènements de réparation qui se dérouleront à travers le Québec au courant du mois d’avril, « Répare tes trucs » est un espace convivial de partage de connaissances pour apprendre à réparer divers objets de la vie courante à l’aide de bénévoles réparateurs. L’objectif est de prolonger la durée de vie des objets, de mettre en valeur le savoir-faire de la communauté, et de développer les compétences des participants.

Vêtements, vélos, matériel audiovisuel, petits électroménagers… Voici quelques exemples d’objets que vous pourrez tenter de réparer lors des activités de réparation accompagnée.

L’évènement ne s’adresse pas uniquement aux propriétaires d’objets brisés! Des ateliers de formation seront offerts en même temps que des activités animées pour les enfants de 5 à 12 ans. Des expositions et des kiosques seront également sur place afin de stimuler une réflexion collective sur l’obsolescence programmée et le droit à la réparation.

INSCRIPTION

• Ouvert à tous, inscription gratuite, mais obligatoire pour les activités de réparation et les ateliers.

• Le lien pour le formulaire d’inscription est disponible sur l’événement Facebook Répare tes trucs ou sur le site web co-eco.org.

• Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril à midi.

• Les contributions volontaires sont acceptées et seront versées à Équiterre pour faire avancer le droit à la réparation.

« En cultivant les savoir-faire pratiques qui nous permettent de réparer nos objets, les événements "Répare-tes trucs" ne sauvent pas seulement les objets de l’enfouissement mais des savoirs qui se perdent et qui méritent d’être transmis. C’est pourquoi une invitation spéciale est également lancée cette année à la relève. Vous êtes à la recherche d’un métier passionnant, qui préserve notre planète ? La journée "Répare tes trucs" est également une occasion de vous initier à ce fabuleux métier ! », lance la co-organisatrice de l’évènement, madame Fany Moreau-Harvey.

Pour consulter la programmation de l’évènement et avoir plus de détails, consultez l’évènement Facebook ou le co-eco.org. Pour de l’aide pour vous inscrire, vous pouvez contacter Fany Moreau-Harvey à [email protected] ou au 418 856-1525, poste 2214.