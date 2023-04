Le plan de relance du camping du lac de l’Est est bien engagé

Moins d’un an après la cessation des activités du camping du lac de l’Est pour des raisons de conformité, la Municipalité de Mont-Carmel annonce que le plan de relance de cette infrastructure récréotouristique majeure pour le Haut-Pays du Kamouraska est bien engagé.

L’arrêt des opérations du camping du lac de l’Est avait suscité de vives réactions mais s’imposait en raison de la désuétude des installations, des obligations de préservation environnementale, de l’impact sur la sécurité et la qualité des services offerts aux estivants et des nouvelles attentes de la clientèle.

À la suite des conclusions de l’analyse d’opportunité effectuée par le Comité de pilotage de la relance du camping, le conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire du 4 avril, une résolution en faveur du plan de relance proposé, autorisant la conception des plans relatifs à l’aqueduc, à l’égout et à l’installation septique, et approuvant le dépôt de la demande de certificat d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

DES OBJECTIFS CLAIRS

Les objectifs du plan de relance sont de protéger le lac de l’Est et son environnement, développer une offre d’expérience touristique quatre-saisons, accroître l’impact du site sur l’économie et l’emploi dans la localité, assurer le réseautage et le maillage des différents usages du territoire, et favoriser des occasions d’investissements privés complémentaires au projet de relance préconisé. À ce jour, les projections sont prometteuses à court, moyen et long terme, ce qui devrait calmer la grogne initiale et susciter un nouvel enthousiasme.

MISE À NIVEAU EN 4 ÉTAPES

La mise à niveau des infrastructures sera planifiée en quatre phases, la première consistant à déterminer le volume de mètres cubes d’eaux usées à traiter selon le nombre de sites et de bâtiments, à reconfigurer les sites en matière de superficie et à créer l’aménagement d’une zone pour l’hébergement quatre-saisons.

La deuxième étape permettra de déterminer les coûts relatifs au développement du système de captage et de traitement des eaux usées, à l’installation des conduites d’eau potable, à la mise à niveau d’un réseau électrique et à l’addition d’un projet d’investissement privé.

La troisième phase sera liée à l’acceptabilité sociale et au financement du projet global.

La dernière étape concernera la démolition des infrastructures non récupérables et le début des travaux

ÉCHÉANCIER À CONFIRMER

Pour le moment, l’échéancier de réalisation du plan de relance ne peut être confirmé dans les détails en raison des délais d’autorisation ministérielle et de réception des plans et devis. Le conseil municipal souhaite toutefois que l’essentiel des travaux soient complétés pour la saison touristique 2025.