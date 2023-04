Une année positive pour la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup

Le 28 mars dernier, la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup a tenu son assemblée générale annuelle en mode hybride. À la suite d’une année empreinte d’engagement, d’écoute et de leadership, le conseil d’administration a partagé les résultats à ses membres, soit un volume d’affaires de 2,35 G$, des excédents d’exploitation de 15,48 M$ et des ristournes aux membres et à la collectivité de 1,97 M$.

«Une fois de plus cette année, notre équipe a travaillé comme un seul et grand Desjardins afin d’accompagner les membres et clients à travers leurs défis, leurs inquiétudes, mais surtout leurs projets et leurs ambitions», souligne Serge Ferrand, directeur général de la Caisse.

Au terme de son année financière 2022, la Caisse affiche des excédents d’exploitation en hausse de 4,85 % par rapport à 2021, son volume d’affaires a augmenté de 2 % et le nombre de membres de la Caisse a fait un bond de près de 2% de croissance nette pour s’établir à 25 839 membres.

En 2022, grâce aux différents programmes et initiatives tels que le Fonds du Grand Mouvement, les finances solidaires, la Fondation Desjardins, sans oublier le Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse, plus de 475 000 $ ont été remis dans la communauté. Trois projets ont d’ailleurs été présentés grâce à un panel tout spécial lors de l’assemblée, soit le Club des 50 ans et plus (Ghislain Côté), Un arbre à la fois (Guillaume Leblond) et les Halles d’innovation et de formation avancée - HIFA (Rémi Massé).

Dès la fin de l’assemblée et jusqu’au 1er avril, les membres ont pu prendre part à la vie coopérative de leur caisse en votant en ligne sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration ainsi que l’élection des administrateurs. «Nous tenons à remercier nos membres qui, par leur confiance, permettent à la Caisse de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Soyez assurés que toute notre équipe restera à l’écoute de son milieu et s’adaptera afin de faire la différence, entre autres, à travers des projets d’impact et structurants pour notre communauté et ainsi être toujours à vos côtés», mentionne Christian Pelletier, président de la Caisse.

Finalement, quatre postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et sept candidatures ont été reçues. Au terme des votes en différé des membres, les administrateurs élus sont : Geneviève Doré,Simon Lepage,Andréanne Moreau et André Morin.