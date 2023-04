La Fédération pour personnes handicapées du KRTB et l’Association Multi-Défis tiendront une activité le samedi 22 avril prochain, dès 9h, à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, dans le cadre de la Journée de sensibilisation à la cause des personnes en situation de handicap. La Fédération y prendra part, avec une quinzaine de ses membres œuvrant tous auprès des personnes handicapées, leur famille ou proches aidants.

Comédien, humoriste, athlète paralympique et conférencier atteint de paralysie cérébrale, Dave Richer partagera son témoignage, à 10h, sous le thème «Aller au bout de ses rêves». Femme énergique, vivant avec le trouble du spectre de l’autisme, Valérie Jessica Laporte, dit Bleuet atypique, tiendra une conférence hors du commun en après-midi.

«Considérant que près de 20% de la population vit avec un handicap, au Bas-Saint-Laurent, il est grand temps que la population soit au fait de cette réalité et qu’elle prenne conscience que ceux-ci sont des citoyens à part entière, avec des aspirations, des compétences mais surtout le droit d’être considéré au même titre que tout être humain», affirme Christiane Vincent, directrice de la Fédération pour personnes handicapées.

«Tout individu a besoin de se réaliser. Les personnes handicapées ne font pas exception. L’intégration et l’inclusion sociale, c’est un processus et la responsabilité de toute une société. Tout est une question de perspective et d’ouverture. Le simple fait de reconnaitre leur potentiel est un geste inclusif. Leur intégration en emploi en est un bel exemple», partage Karine Andrée Béchard, directrice de l’Association Multi-Défis et elle-même répit famille.

«Personne n’est à l’abri de se retrouver, à un moment ou à un autre de sa vie, face à cette réalité. Nous devrions tous en être préoccupés, de là notre désir d’informer la population de tous les services qui s’offrent à eux sur notre grand territoire», ajoute Guylaine Dubreuil, agente d’information à la Fédération et elle-même famille d’accueil.

Toute la population est invitée à venir découvrir les kiosques et rencontrer les nombreux professionnels représentants leur organisme respectif. Les billets sont au coût de 35$, incluant le diner et les deux conférences. Il est possible de s’en procurer au 418 862-2221 poste 2 ou sur place le jour même.