Gagnant tirage de la Loterie annuelle de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Une histoire de 350 ans, ça se célèbre! Et c’est bien ce que compte faire la Ville de Rivière-du-Loup en 2023. Une année qui sera marquée par une programmation familiale et diversifiée qui permettra, espère-t-on, aux citoyens louperivois de se rassembler, de commémorer et d’en apprendre davantage sur leur histoire. Quelques semaines à peine ...