Le Prix Anselme Gagné 2023 est décerné à La Brigade verte de Saint-Simon

L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) a décerné le prix Anselme Gagné 2023 à La Brigade verte de Saint-Simon. Par cette reconnaissance, l’OBVNEBSL a voulu souligner la contribution remarquable des bénévoles au parc Croc-Nature, devenu une fierté, un symbole de revitalisation pour les citoyens et une halte routière fréquentée.

En 2016, sur un terrain désaffecté au cœur de la municipalité, la Brigade verte de Saint-Simon, avec la marraine du projet Micheline Lanctôt, a créé le parc Croc-Nature, un parc de végétaux comestibles inspiré du mouvement international des Incroyables comestibles.

Appuyé par la municipalité de Saint-Simon, chapeauté par le comité de développement durable, ce parc a été financé grâce aux multiples parrainages. Composé de sentiers avec l'histoire de cette municipalité, au cours des années se sont ajoutées des sculptures d'artisans locaux.



Sur ce site, deux grands réservoirs d'eau à pompier étaient devenus inutilisables. La Brigade verte a lancé le projet de deux étangs champêtres. Situés au fond du parc, près d'un boisé et d'un ruisseau, avec une vue sur le village, les étangs devenaient un gros plus pour le Croc-Nature.

Très enthousiaste pour ce projet, La Brigade verte est allée chercher la contribution de deux mécènes, Fleuvorama et Lise Watier. Avec l'aide de bénévoles, le projet s'est réalisé. Il est possible d’y entendre le ruisseau, les oiseaux, observer des nichoirs, des plantes aquatiques et des hôtels à insectes.

Tous se réjouissent que ces deux étangs champêtres, reliés par un pont, aient échappé au remplissage grâce à la détermination d'un groupe de bénévoles. Aussi, la Brigade verte qui constitue un comité d'embellissement, a été choisie par l’OBVNEBSL pour le projet «Sous les pavés», pour déminéraliser et végétaliser une partie du stationnement de l'église. La brigade a aussi contribué aux plantations de bandes riveraines autour du village avec l’organisme.

Le prix Anselme Gagné vise récompenser annuellement la contribution remarquable d’un individu ou d’une organisation à la protection et à la mise en valeur de la ressource de l’eau, et ce, dans un contexte de développement durable.

L’OBVNEBSL tient également à remercier tous ceux qui ont déposé une candidature cette année pour le prix.