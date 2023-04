Programmation printanière du Groupe plein air RDL

Les activités du Groupe plein air RDL se poursuivent ce printemps. La programmation printanière a été dévoilée : quatre randonnées sont prévues pendant la saison.

Le dimanche 23 avril, une randonnée de 12 kilomètres aller-retour de niveau facile est organisée par le Club de marche de Rimouski (CMR) à Saint-Fabien-sur-Mer. Le départ de Rivière-du-Loup est prévu à 8 h 45 pour commencer la randonnée à 10 h au stationnement du restaurant Bon Voyage. Les frais de participation s’élèvent à 2 $ pour les non-membres du CMR.

Des randonnées de niveau intermédiaire au Parc côtier Kiskotuk sont prévues le jeudi 11 mai à Cacouna. Les participants pourront découvrir le sentier des Passereaux de trois kilomètres en avant-midi et le sentier de La Montagne d’un peu plus de quatre kilomètres en après-midi. Le départ de Rivière-du-Loup se fait à 9 h 30. La première randonnée se déroule à 10 h près du pavillon d'accueil Berger (chemin de la Rivière des Vases). La seconde a lieu à 13 h 15 et la rencontre se fait au stationnement du site ornithologique du Marais de Gros-Cacouna (route de L’Île).

Le samedi 27 mai, une randonnée de 12 kilomètres aller-retour de niveau facile est prévue au sentier Littoral Basque (près du fleuve) à Trois-Pistoles. Le départ de Rivière-du-Loup s’effectue à 9 h 45 et la randonnée débute à 10 h 30.

La dernière randonnée de la saison a lieu le 15 juin. De niveau facile et d’une longueur de huit kilomètres, cette dernière se passe au sentier Les Aboiteaux de La Pocatière à Rivière-Ouelle. Le départ de Rivière-du-Loup est prévu à 11 h 15 et, sur place, à 13 h près du bureau d’information touristique de La Pocatière.

Le covoiturage est maintenu selon les besoins. La rencontre pour le départ de Rivière-du-Loup s’effectue au stationnement du centre commercial, près du Tim Hortons. Chaque participant est responsable de sa sécurité.

Pour plus plus d’informations, il est possible de rejoindre une des organisatrices : Denise au 418 551-8550 ou Marlen au 418 637-8699. Sinon, il faut visiter la page facebook «Groupe plein air RDL». D'autres activités seront organisées par la FADOQ région Bas Saint-Laurent avec la collaboration du groupe.