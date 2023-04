Le carrefour giratoire sous la loupe d’experts

L’état de détérioration du carrefour giratoire situé à l’entrée ouest de la ville de Rivière-du-Loup ne passe pas inaperçu aux yeux des élus et de l’administration municipale. Au cours des prochains mois, une attention particulière y sera d’ailleurs accordée.

Le maire Mario Bastille a confirmé qu’une firme d’experts sera engagée prochainement afin d’étudier ce qui ne fonctionne pas et d’arriver avec des solutions, ce lundi 3 avril. Un budget de 125 000 $ sera prochainement octroyé pour ces démarches qui comprennent notamment une étude géotechnique, des analyses de données, le dépôt de rapports et des déplacements.

Une fois les résultats en main, les élus pourront prévoir des travaux de réfection qui pourraient être lancés en 2024, selon l’ampleur du chantier à réaliser, a-t-on expliqué.

«Il y a des problèmes d’infrastructures. Le sol travaille beaucoup là-bas. Est-ce qu’il est mal compacté? Est-ce qu’il y a autre chose? On veut avoir une firme de professionnels qui va venir faire des tests de sol et constater la problématique», a expliqué Mario Bastille, en marge de la séance du conseil municipal.

Actuellement, le carrefour giratoire est dans un piteux état. La chaussée est irrégulière et des trous sont observés un peu partout. Les usagers de la route ont aussi noté des signes d’affaissement par endroit. C’est pourquoi les élus souhaitent faire les choses dans l’ordre.

«C’est beau asphalter et [colmater les trous dans la chaussée], mais si c’est tout craqué l’année suivante, on va avoir dépensé des sous dans le vide», a illustré le maire Bastille pour justifier la somme qui sera accordée à la firme d’experts.

Soulignons que le règlement d’emprunt adopté pour cette dépense se chiffre à plus d’un million de dollars. C’est qu’il comprend aussi plusieurs autres investissements pour des services professionnels visant des infrastructures municipales.

Des sommes de 175 000 $ pour une analyse de la circulation au centre-ville, de 570 000 $ pour l’agrandissement de la zone C du lieu d’enfouissement technique et 145 500 $ pour la réfection des briques extérieures de l’hôtel de ville sont également prévues.

DES TRAVAUX DE PAVAGE

Lundi, les élus de Rivière-du-Loup ont par ailleurs fait savoir qu’ils comptent prochainement adopter un règlement d’emprunt de 1 291 346 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rues pour l’année 2023.

Des portions du chemin des Raymond (entre Alexandre et Gilles), du boulevard Armand-Thériault (près de l’hôpital) et du boulevard de l’Hôtel-de-Ville seront ciblées. Les rues Desjardins, Fraserville, Laval et Frontenac, de même que l’intersection Fraser-des Cèdres, verront aussi de la machinerie au cours des prochains mois.

Le maire Mario Bastille espère que l’ouverture des soumissions n’amènera pas son lot de surprises, comme cela a été le cas trop souvent au cours des dernières années. Un seul soumissionnaire, Construction BML, une division de Sintra, avait alors déposé une offre plus élevée que les estimations des professionnels municipaux, forçant le report de certains projets.

Quoi qu'il en soit, Mario Bastille a assuré que les équipes de la ville travailleront à effectuer de petits travaux un peu partout sur le territoire, mais sur des rues qui ne figurent pas au programme pour 2023.