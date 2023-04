I.M.P.A.C.T. : «On n’en parlera jamais assez»

Alors que la saison des bals de finissants approche à grand pas, le comité I.M.P.A.C.T. de Rivière-du-Loup et Kamouraska profite de l'occasion pour tenir, les 4 et 5 avril, son activité annuelle de sensibilisation aux dangers des distractions, ainsi que de la consommation d’alcool et de drogues au volant.

Pour une deuxième année consécutive, le groupe a décidé de mettre l’emphase sur l’expérience des intervenants, qui sont les premiers à intervenir sur les lieux d’un accident de la route, ainsi que sur des présentations plus magistrales, plutôt que de miser sur une grande mise en scène d’accident. Ainsi, les jeunes sont beaucoup plus à l’écoute des propos qui leur sont énoncés.

Seuls les élèves de cinquième secondaire de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et du Collège Notre-Dame étaient invités à assister à l’activité, qui se déroulait aujourd'hui, au Centre culturel Berger, de 9 h 30 à 11 h 30. Demain, c’est à la Salle André-Gagnon du Cégep de La Pocatière que se rassembleront les finissants de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, de l’École polyvalente La Pocatière et du Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière.

Une vidéo choc d’un accident, tournée auparavant lorsque l’activité avait lieu au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, a été projetée sur un écran géant. Des intervenants des milieux touchés par les accidents de la route tels que des policiers, des pompiers et des paramédics ont ensuite livré de touchants témoignages.

Cette année, des agents évaluateurs en reconnaissance de drogue se sont adressés aux jeunes. L’agente Marie-Andrée Morneau et l’agent Roberto Lévesque, ont expliqué les différentes techniques permettant de détecter si un conducteur est sous l’influence de quelconques substances, ou drogues au volant.

Les jeunes ont également eu l’occasion d’en apprendre davantage sur la complexité du processus suivant la suspension du permis de conduire, ainsi que les coûts qui y sont reliés, avec Alexandre Dombrowski de la Société de l'assurance automobile du Québec. Aussi, Romain Villaret a présenté les effets que peuvent engendrer les impacts d’un accident sur le cerveau.

Enfin, deux invités ont conclu l’activité du comité I.M.P.A.C.T. Il s’agissait de Jérémie Ouellet, un jeune homme qui a lui-même été victime d’un accident lorsqu’il avait 17 ans, ainsi que de Cassandra Bastille Sirois, l’amie d’une victime qui a malheureusement perdu la vie dans un tragique accident impliquant l’utilisation du cellulaire au volant.

LE PROJET I.M.P.A.C.T.

Le projet I.M.P.A.C.T de Rivière-du-Loup et de Kamouraska sensibilise les jeunes de la région depuis plus d’une dizaine années. Il tente de les conscientiser quant aux différents dangers des comportements à risque sur la route et les conséquences qui peuvent découler d’une mauvaise décision. Porté par la Sûreté du Québec, le projet tente aussi de déconstruire l’idée péjorative du travail des policiers.

«On en parlera jamais assez», a lancé le sergent Dave Ouellet de la Sûreté du Québec, qui rappelle également l’importance du rôle des parents dans cette action de sensibilisation. «Le but d’I.M.P.A.C.T. c’est de sensibiliser les jeunes, mais aussi de sensibiliser les parents […] On aimerait que les parents en parle à leurs enfants.»