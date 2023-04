Période des questions : Mario Bastille durcit le ton 

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, n’en peut plus des insultes, des commentaires disgracieux ou encore des préambules à n’en plus finir lors de la période des questions du conseil municipal de Rivière-du-Loup. Le 3 avril, l’élu louperivois a demandé aux citoyens de respecter certaines consignes d’usage, sans quoi le conseil municipal pourrait décider de sévir.

Dans une allocution de quelques minutes, lundi soir, le maire Bastille a lancé un ultimatum aux habitués de la période de questions, tout juste avant de leur offrir la parole dans le cadre de cette séance.

«Les commentaires sont importants, pertinents, mais les insultes n’ont pas leur place», a-t-il dit, ouvrant la porte à une règlementation de la période de questions.

«Au prochain dérapage, nous n’attendrons plus. Deux semaines suivantes, un avis de motion sera donné par un conseiller ou une conseillère afin de mettre un règlement en place. Celui-ci pourra être adopté dans un délai total d’un mois. Et il y aura des pénalités qui pourront être imposées.»

Mario Bastille et les élus ont pris cette décision à bout de patience. Ces dernières semaines, certaines périodes de questions ont duré plus d’une heure et elles ont été marquées par certains dérapages et abus.

Même si la consigne a toujours été d’éviter les longs préambules et d’aller directement aux faits et aux questions avec respect, force est de constater que celle-ci n’a pas été suivie par tous. Des citoyens ont parfois fait à leur tête, y allant d’insultes, d’insinuations et de longs monologues.

«J’ai été hyper patient. J’ai passé plusieurs messages, mais visiblement, il y a des gens qui ne comprennent pas», a d’ailleurs souligné M. Bastille, ce lundi.

«On est ouverts aux commentaires et aux suggestions. Mais je veux que ça se passe dans le respect mutuel. Il faut mettre du bon vouloir de part et d’autre.»

Parmi les consignes à respecter à l’avenir, les citoyens devront sans surprise éviter les longs préambules, arriver préparés avec des questions d’intérêt général et s’exprimer dans le respect.

«Je crois que ce que nous demandons n’est pas compliqué, a soutenu le maire. Je souhaite qu’on puisse travailler ensemble au développement de notre Ville. Il n’y a pas de raison de s’obstiner ou de se faire chanter des bêtises», a-t-il dit.

«Je suis prêt à continuer de collaborer avec vous. Vous êtes les bienvenus si vous êtes capables de vous se comporter de façon respectueuse. C’est ce à quoi je m’attends, c’est le minimum. Si ça ne fonctionne pas, restez chez nous!», a-t-il plus tard lancé.

Si la nouvelle façon de procéder ne fait pas l’affaire des élus pas dans les semaines à venir, le conseil municipal pourrait également envisager d’offrir des allocutions de cinq minutes aux citoyens qui auront des questions. Celles-ci seront ensuite répondues lors de la séance subséquente.