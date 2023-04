La Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent fait salle comble pour le retour de son Super Party de Crabe

De retour après une pause de 3 ans, le Super Party de Crabe de la Fondation Jeunesse fait salle comble pour célébrer son grand retour, le samedi 29 avril prochain. Toujours présenté au Colisée Financière Sun Life de Rimouski, cet évènement permet à la Fondation d’amasser des fonds pour soutenir ses initiatives et sa mission auprès des jeunes en difficultés partout au Bas-Saint-Laurent.

«À un mois de l’évènement, nous sommes ravis de constater que la population et les gens d’affaires de la région sont de nouveau au rendez-vous. Les tables disponibles se comptent maintenant sur les doigts de la main, et il reste très peu de places individuelles disponibles également», explique Patricia Allard, directrice de la

Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent. «Nous étions impatients de revenir enfin avec la formule régulière au Colisée, et surtout de permettre à nos 1200 invités de se régaler de crabe à volonté dans une ambiance festive et rassembleuse», poursuit-elle.

QUI DIT SOUPER DE CRABE, DIT SOIRÉE DANSANTE!

Par ailleurs, la Fondation confirme que son traditionnel souper sera encore cette année suivi d’une soirée dansante. L’animation musicale de la soirée a été confiée au populaire groupe rimouskois Orphée. «Nous connaissons bien les gens d’Orphée, et nous voulions donner la chance à nos invités de découvrir et d’apprécier les talents d’un groupe de la région. Nous aurons aussi le plaisir d’entendre Julie Houde, artiste rimouskoise récipiendaire de nombreux prix d’interprétation, comme artiste invitée du groupe. Ils sauront certainement vous délier les jambes et vous entraîner sur la piste de danse, au son des plus grands succès musicaux de nos belles années», explique Mme Allard.

Soulignant au passage l’implication des bénévoles et des partenaires autour de l’évènement, elle se dit touchée de la confiance et de l’implication soutenue de l’équipe entourant la Fondation lors de ses activités caritatives. Cette fois, c’est plus de 80 bénévoles et complices qui mettent l’épaule à la roue pour permettre le retour d’un évènement de cette ampleur. «Ce sera l’un des grands happenings dans la région depuis 2019, c’est un gros défi que nous sommes heureux de relever, mais il demeure que sans l’apport de nos collaborateurs, commanditaires et de nos bénévoles, rien de tout cela ne serait possible. Nous sommes reconnaissants de constater cette mobilisation envers la cause que nous soutenons et nous les en remercions du fond du cœur», termine-t-elle.

À PROPOS DE LA FONDATION JEUNESSE DU BAS-SAINT-LAURENT

La Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent (FJBSL) est un organisme caritatif qui vient en aide aux enfants pris en charge par le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) et la mission CLSC "Jeunes en difficulté" sur tout le territoire du CISSS Bas Saint-Laurent, en mobilisant la population autour de la cause des jeunes en difficultés. Par le biais de programmes et d'initiatives impliquant la communauté et les milieux d'affaires, ses actions visent à les soutenir dans leur milieu de vie au moment opportun afin de prévenir et éliminer les situations précaires, de consolider les acquis et de favoriser l’insertion sociale.