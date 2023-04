Un prix d’excellence Cecobois remis à la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

La municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’est vu remettre un prix d’excellence du Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) 2023 en février dernier. Cette reconnaissance a été décernée en raison de l’engagement municipal à l’utilisation du bois dans la construction de la patinoire couverte extérieure réalisée en 2021.

«C’est grandiose», s’est exclamée Anita Ouellet-Castonguay, mairesse de la municipalité. Lorsqu’elle a reçu la plaque par la poste, elle confie qu’elle ne tenait plus en place. «Dans la vie, on a le droit de rêver et cette concrétisation est importante pour les Alexandrins, mais aussi pour le grand Kamouraska», partage-t-elle.

Par la mise en place de cette infrastructure qui a demandé un investissement de 3,8 M$, la mairesse croit que Saint-Alexandre-de-Kamouraska a fait un grand pas pour répondre à un besoin de sa population. Elle souligne l’apport incroyable des architectes qui ont participé au projet et avec lesquels la municipalité partage le prix.

Sur la plaque est inscrit : «Le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) félicite la Ville de Saint-Alexandre-de-Kamouraska pour l’utilisation du matériau bois dans la réalisation de la Patinoire couverte extérieure municipale de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, un choix responsable qui contribue à l’essor d’un matériau issu d’une ressource locale, renouvelable et à faible empreinte écologique».

Lors du gala qui se tenait le 16 février dernier, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a félicité tous les lauréats. «Privilégier le bois, c'est donner la place qu'elle mérite à une ressource locale, renouvelable et durable. Son utilisation, en plus de favoriser le bien-être des occupants et occupantes, contribue à la réduction de l'empreinte carbone de nos bâtiments et au développement économique responsable du Québec et de ses régions. », a-t-elle rappelé.

Depuis que la patinoire est couverte, Mme Ouellet Castonguay se réjouit de l’augmentation de l’achalandage. En plus, l’espace peut être utilisé à l’année, permettant à Saint-Alexandre d’économiser sur des couts de chapiteau pour divers évènements municipaux.

Au total, ce sont 20 réalisations de bois ainsi que 23 municipalités qui ont été récompensées par Cecobois à travers le Québec pour la huitième édition des Prix d’excellence.