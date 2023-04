La Maison Desjardins convie la population du KRTB à une soirée d’information

La Maison Desjardins tiendra une soirée d'information grand public sur les soins palliatifs, destinée gratuitement à toute la population du KRTB, le jeudi 4 mai dès 19h, au Centre de congrès de l'Hôtel Universel.

L'objectif de cette soirée est de démystifier l'univers des soins palliatifs. «Nos spécialistes profiteront de l'occasion pour aborder le thème général des soins palliatifs, mais aussi les concepts d'aide médicale à mourir et de la sédation palliative continue», mentionne Diane Langlois, directrice de la Maison Desjardins.

Pour l'occasion, les participants pourront entendre deux intervenants de la Maison Desjardins, soit le Dr André Munger, médecin et directeur médical, ainsi que Caroline Pelletier, infirmière et coordonnatrice aux soins. Une période de questions est également à l'horaire de la soirée.

«Cet événement, dont l'entrée est libre, demeure pour nous un moyen de vulgariser des concepts reliés aux soins palliatifs et à l'aide médicale à mourir et de partir à la rencontre des gens, touchés ou non par la maladie», conclut la directrice.