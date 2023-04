Plus de 6,2 M$ pour développer l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent

De nombreux acteurs politiques et de l’industrie politique se sont rassemblés à Rivière-du-Loup ce 3 avril pour assister à l’annonce d’un soutien financier de plus de 6,2 M$ à l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent.

Tourisme Bas-Saint-Laurent recevra un montant de 2,5 M$ dans le cadre de la nouvelle entente avec le ministère du Tourisme qui s’échelonnera jusqu’en 2026. Son mandat a été reconduit jusqu’à cette date. Cette somme supplémentaire lui permettra de faire de la promotion, de la mise en marché, de favoriser l’accueil et la signalisation et de continuer de développer l’offre touristique.

«Dans les prochaines années, on va travailler sur le vélo et sur la transition du tourisme quatre saisons. On va travailler avec les intervenants régionaux qui ont identifié le transport comme étant l’un des enjeux», explique le directeur de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque. Il ajoute que son organisation accélère le virage numérique des acteurs de l’industrie touristique régionale depuis 2019. Tourisme Bas-Saint-Laurent travaille en étroite collaboration avec les MRC et le milieu municipal.

«Quand tu développes des attraits pour la communauté et que tu les adaptes pour les visiteurs, tout le monde est gagnant. C’est notre approche plus durable du développement dans la région», complète Pierre Levesque.

Du 6,2 M$ annoncé pour l’industrie touristique régionale, un montant de 2,2 M$ est investi dans de nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), qui s’échelonnent jusqu’en 2025. Tourisme Bas-Saint-Laurent la bonifie en y ajoutant 1,5 M$.

Six projets financés dans le cadre de cette entente : Bistro Côté Est (200 000 $), Riki Bloc – Coopérative d’escalade (110 000 $), Motel Cartier (16 575 $), Motel Le Martinet (75 000 $), Association patrimoniale de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (30 828 $) et la Corporation de développement économique et touristique de L’Isle-Verte (7 006 $).

«On n’est plus une destination transitoire. Les gens restent au Bas-Saint-Laurent. On a des richesses naturelles. Tout ce qui est plein air, ç’a la cote, tout comme le tourisme durable. Je pense qu’avec nos parcs et nos pistes cyclables, on est capable de structurer notre offre et de la bonifier», indique la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne. Elle a aussi eu le mandat de bonifier l’offre régionale d’hébergement, qui lui a été confié par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Cette dernière veut que le virage numérique soit augmenté de façon significative, se disant insatisfaite de la situation actuelle, avec 25 % des entreprises ayant pris ce tournant. «On travaille beaucoup avec l’aéroport de Québec pour faire entrer des vols directs avec Air France, avec un volume qui va augmenter à partir de mai prochain. Les Français sont des touristes aguerris au Québec, qui en sont à leur deuxième ou troisième visite. On va essayer de leur faire passer quelques jours à Québec et ensuite les amener du côté du Bas-Saint-Laurent.»

Le projet majeur de la deuxième phase d’aménagement du parc national du Lac-Témiscouata fait partie des priorités de développement touristique régional. D’autres annonces concernant l’attraction de la main d’œuvre devraient être effectuées au cours des prochaines semaines, selon la ministre du Tourisme Caroline Proulx.