Résultats de l’aménagement de la frayère à touladi au lac Témiscouata

Les travaux d’agrandissement d’une frayère naturelle à touladi dans le lac Témiscouata, réalisés au cours de l’automne 2022, ont permis d’agrandir la frayère de près de 565 mètres cubes. Le projet visait à améliorer les conditions pour la reproduction naturelle de ce poisson indigène d’Amérique du Nord, présent naturellement dans le lac Témiscouata et fortement prisé pour la pêche par l’amélioration de la qualité de l’eau.

Afin d’évaluer le succès de cet aménagement et la pertinence de le réitérer, une stratégie de suivi a été mise en place sur cinq ans. Cette stratégie vise à suivre l’utilisation de la frayère, notamment par des décomptes d’œufs, son évolution, ainsi que l’impact de la moule zébrée.

Le rapport complet ainsi qu’une présentation simplifiée des travaux d’aménagement et les résultats sont disponibles sur le site internet : https://obvfleuvestjean.com/touladi-du-lac-temiscouata/.

Ce projet a été financé par le Fonds pour dommages à l’environnement, la Fondation de la Faune et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et est réalisé en collaboration avec l’Association Chasse et Pêche du Témiscouata, Parc National du lac-Témiscouata, de la ZEC Owen, de la Société d’Aménagement de la rivière Madawaska et de la municipalité de Dégelis.