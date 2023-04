Un inventaire créé pour le patrimoine bâti de la MRC de Kamouraska

Afin de dresser le portrait des bâtiments patrimoniaux sur son territoire, la MRC de Kamouraska a procédé à l’inventaire de son patrimoine bâti qui peut désormais être consulté sur son site Web.

La révision de la Loi sur le patrimoine culturel a amené de nouvelles responsabilités aux municipalités et MRC, dont l’obligation de se doter, avant avril 2026, d’un inventaire du patrimoine bâti pour les bâtiments construits avant 1940 et qui ont une valeur patrimoniale. Celui adopté par la MRC en février dernier, recense environ 1 165 bâtiments et constitue une première phrase, car un nombre au moins équivalent de bâtiments d'intérêt patrimonial n'ont pas pu être inventoriés lors de cette démarche et le seront dans une prochaine étape.

L’inventaire a été réalisé par la firme Bergeron-Gagnon. Les relevés terrain ont été faits principalement aux étés de 2020 et 2021. Toutes les municipalités ont été inventoriées. Les bâtiments ont été photographiés et décrits sommairement et une cote d’intérêt patrimonial leur a été accordée. Les fiches et le rapport d’inventaire sont disponibles sur le site Internet de la MRC de Kamouraska sur la page Mise en valeur du patrimoine.

Il est important de mentionner que la présence d'une propriété dans l'inventaire de la MRC ne lui confère pas un statut «patrimonial» au sens de la Loi sur le patrimoine culturel, puisque seuls les biens classés par le ministère de la Culture et des Communications et cités par une municipalité possèdent un tel statut de protection.

De plus, les bâtiments qui ont reçu une cote exceptionnelle ou supérieure sont placés sur le Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Selon le préfet Sylvain Roy l’inventaire permet de constater à quel point le patrimoine bâti de notre milieu est d’intérêt. Il invite les gens à consulter l’inventaire pour s’en inspirer lorsque viendra le temps de faire des travaux à leur propriété.

La MRC de Kamouraska invite les citoyens qui auraient des modifications à apporter à une propriété de l’inventaire à lui en faire part en communiquant avec Jeanne Maguire au [email protected]