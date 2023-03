En avril, «Faisons briller l’autisme dans toute sa diversité»

L’équipe d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) a préparé une programmation variée pour le Mois de l’autisme qui se déroulera en avril sous le thème «Faisons briller l’autisme dans toute sa diversité».

Le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme par l’Organisation des Nations Unies. Chaque année, les associations québécoises en autisme profitent de cette journée, et du mois d’avril, pour sensibiliser le grand public aux besoins des personnes autistes et de leurs familles.

Selon le directeur général de l’ADEQ, Simon Dufresne, ces activités s’inscriront parfaitement dans la mission de l’organisme, présent au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. «Notre mission est d’œuvrer à l’inclusion et à l’amélioration de qualité de vie des personnes autistes et de leurs proches dans l’Est-du-Québec», précise M. Dufresne.

Rappelons que l’autisme n’est pas une maladie, mais une condition neurodéveloppementale présente toute la vie. L'autisme, c'est une façon différente de traiter les informations sensorielles, de penser, de ressentir les émotions et de communiquer.

L’AUTISME, UNE DIFFÉRENCE À CÉLÉBRER

Cette année, les livres, la lecture et les espaces privilégiés qu’offrent les bibliothèques publiques prendront une place particulière durant le mois de l’autisme. Avec la collaboration du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, se déploieront différentes activités autour du thème de l’autisme. S’ajoutent à cela conférences, activités festives et moments de partages de réalités de personnes autistes et de leurs proches.

QUELQUES ACTIVITÉS AU PROGRAMME

La journée mondiale de l’autisme, le 2 avril, sera marquée par le dévoilement du nouveau logo de l’ADEQ lors d’une activité familiale de jeux de société au Resto-Pub À qui le tour? de Rimouski.

Valérie Jessica Laporte, alias Bleuet atypique, tiendra une conférence sur l’anxiété, le plus grand défi de beaucoup de personnes autistes ayant pour titre «L’autisme et ce parasite nommé anxiété. Minimiser les dégâts» le 11 avril en format virtuel.

Le 29 avril, pour clore le mois de l’autisme, une activité cabane à sucre familiale sera présentée au parc des Chutes de Rivière-du-Loup.

Plusieurs conférences seront offertes également par visionnement en direct. Notez qu’il est obligatoire de s’inscrire pour assister aux activités en présence ou en mode virtuel.

Pour savoir comment vous inscrire et pour la programmation complète du mois de l’autisme, rendez-vous sur la page Facebook de l’Autisme de l’Est-du-Québec.