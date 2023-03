Lancement du Golf en santé Hôtel Levesque

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a annoncé, ce 29 mars, qu’elle tiendra son activité Golf en santé Hôtel Levesque, le vendredi 9 juin. L’évènement se déroulera au Club de golf de Rivière-du-Loup et, par la suite, à l’Hôtel Levesque pour un souper gastronomique.

Cette année encore, 144 joueurs pourront s’affronter dans un tournoi de golf amical. Le tournoi sera suivi d’un souper-bénéfice avec encans où toute la population est invitée.

La présidence d’honneur de l’édition 2023 sera assurée par Stéphanie Bax de Keating, Nicolas Bax de Keating et Karina Thériault, la nouvelle équipe de Services financiers Richard April et associés: «Quels que soient notre rang social, notre sexe, nos valeurs, notre religion, nos idéaux… la santé est ce que nous avons de plus précieux! De par notre secteur d’activité, nous sommes témoins de l’importance d’une bonne santé. Nous sommes donc fiers de nous joindre à la Fondation afin de permettre aux employés de la santé de Rivière-du-Loup de mieux s’équiper pour continuer à offrir un service d’exception! Nous sommes chanceux d’avoir accès à de tels services en région, et ça, c’est grâce à l’unicité de la population. Sans vous, cela ne serait pas possible!».

Il est possible de s’inscrire dès maintenant pour participer à cette journée. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 3 mai seulement.

Les personnes intéressées à avoir plus d’information ou à s’inscrire peuvent communiquer au 418 868-1010 poste 2237 ou à [email protected]