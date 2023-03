Remise de certificats aux gagnants des Vitrines de Noël

En janvier dernier, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a procédé à la remise de certificats aux gagnants des plus belles vitrines de Noël de la rue Lafontaine édition 2022.

Les membres du comité de la remise des certificats désirent remercier les propriétaires et employés des boutiques de rendre année après année la rue Lafontaine si belle. Ils espèrent que les citoyens continuent d’encourager local.

Les personnes qui ont participé à la remise des certificats sont Mario Bastille et sa conjointe, Dominique Laquis (responsable de la distribution des certificats), Jocelyn Gendron (organisateur de la remise des certificats) Isabelle Vansebrouck (designer d'intérieur) et Arno Divoux (étudiant au Cégep de Rivière-du-Loup).

N'apparaissant pas sur la photo plusieurs fidèles et dévoués collaborateurs depuis plusieurs années soient: Marine Théry (graphiste), Célia Farges (graphiste) et Nicolas Caraglio (cinéaste et photographe). Le comité souhaite aussi remercier Linda Roy et Johanne Roy, co-propriétaires du restaurant Le Taxi pour leur accueil chaleureux depuis plusieurs années.

Rappelons les positions des gagnants des vitrines de Noël : un : Moisan Fleuriste, deux

: Librairie J. A Boucher, trois : Aux Joly Ballons, quatre : Le Sentier Fleuri et cinq : Boutique Cendrillon.