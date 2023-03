Les Jeux du Rassemblement des 50 ans et plus se tiendront à Saint-Mathieu

Les prochains Jeux du Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent se dérouleront à Saint-Mathieu-de-Rioux le samedi 27 mai 2023. Pour cette 12e édition, les différents acteurs qui ont contribué à l’organisation de l’évènement ont misé sur le développement de nouvelles activités.

Avec la pandémie, le Carrefour 50 + du Québec, qui chapeaute l’évènement, a décidé d’innover. Selon Denise Gagnon, directrice générale de l’organisme, une nouvelle génération arrive dans l’âge d’or. Pour l’attirer aux Jeux, les organisateurs ont donc voulu suivre ses gouts et mettre à sa disposition de toutes nouvelles activités axées sur le plein air et sur l’activité physique.

Ainsi aux traditionnels jeux de pétanque, de poches, et aux séances Viactive ont été ajoutées des activités d’ateliers d’ornithologie, de canot, des randonnées avec identification de la flore ou de découverte de sculpture sur bois, de yoga sur chaise et de visite d’une galerie d’art.

Par ce programme renouvelé, la directrice générale espère attirer la clientèle des 50-65 ans puisque celle des 67-90 ans participe beaucoup. L’âge moyen des personnes qui se présentent aux activités du Carrefour 50 + est de 72 ans. Par de nouvelles activités et cette journée qui se déroule un samedi, Mme Gagnon souhaite que les efforts de l’organisation portent fruit.

Les inscriptions ont débuté le 28 mars et se poursuivront jusqu’au 28 avril. «C’est un plaisir pour nous d’avoir enfin cette belle rencontre, car nos ainés l’attendaient avec impatience», souligne Mme Gagnon. Après une attente de trois ans, des personnes âgées des huit MRC du Bas-Saint-Laurent pourront en profiter pour se réunir et créer de nouveaux liens. «Les gens ont peur de sortir, ils commencent tout juste à le faire», souligne-t-elle.

Des médailles seront aussi remises lors de cette journée pour les équipes avec les meilleurs pointages aux jeux de pétanque et de poche. Les aînés auront donc une bonne raison de se pratiquer dans leurs clubs en vue des jeux. En plus, Denise Gagnon ajoute que cet évènement permet aux personnes âgées de sociabiliser, de se créer de nouvelles amitiés et de découvrir une nouvelle région du Bas-Saint-Laurent chaque année.

Contrairement aux années précédentes, le Carrefour 50 + s’attend à recevoir entre 250 et 300 personnes à la salle multifonctionnelle et au Parc du Mont-Saint-Mathieu à la place de 600-700. Cette diminution s’explique par la pandémie qui a défavorisé la présence des ainés dans le club de 50 ans et plus et aussi par l’arrêt du service d’autobus pour les Jeux du Rassemblement. Cette année, l’organisme a opté pour le covoiturage puisque les couts reliés au transport étaient trop importants.

Entre 20 000 et 25 000 $ ont été investis pour l’organisation des Jeux. Une cinquantaine de bénévoles sont recherchés pour assurer le bon déroulement du Rassemblement des aînés. «Les gens attendent ça, ça va être une journée magnifique», a assuré le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.

Les Jeux du Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent 2024 se dérouleront dans la MRC de Témiscouata à Dégelis, ville qui devait accueillir l’évènement en 2020.