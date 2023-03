Le chantier de la caserne incendie de Rivière-du-Loup va bon train

Le chantier de la nouvelle caserne de Rivière-du-Loup avance rondement et l’échéancier est respecté. Selon l’administration municipale, la livraison et le déménagement devraient avoir lieu d’ici le début de la saison estivale.

Le maire Mario Bastille a informé les citoyens du déroulement des travaux, le 20 mars, lors de la séance du conseil municipal. Il a estimé qu’ils étaient complétés à 80 %.

Au cours des prochaines semaines, les travailleurs s’attaqueront au revêtement extérieur, ainsi qu’à certains travaux électriques, mécaniques et de télécommunication.

Une deuxième couche de peinture, le revêtement de plancher du garage (epoxy), l’installation de quelques fenêtres, des travaux d’ébénisterie, l’aménagement des vestiaires et espaces pour la garde, la signalisation et le grand ménage sont aussi au programme. L’aménagement paysager sera complété lorsque possible.

Du côté des budgets, ils sont respectés, selon la Ville de Rivière-du-Loup. Jusqu’ici, un peu plus de 162 000 $ des frais de contingence ont été utilisés afin de pallier les couts additionnels. Plus 485 000 $ avaient été mis de côté à ce niveau afin d’éviter les dépassements de couts.

Le budget pour la construction de la nouvelle caserne incendie est de 12,7 M$. De ce montant, de 3,25 M$ seront financés grâce à une contribution accordée par le gouvernement du Québec.

Soulignons enfin que le déménagement entre l’édifice Rosaire Gendron et la nouvelle caserne devra être synchronisé avec la pose de feux de circulation avec droit de préemption au coin des rues St-Elzéar/Saint-Magloire. Cette opération, si tout se déroule comme prévu, sera donc elle aussi effectuée d’ici la fin du printemps.