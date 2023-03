Un service d’accompagnement et d’adaptation pour être «Bien chez soi, en toute sécurité!»

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a reçu une aide financière de 39 615 $ qui lui permettra d’offrir aux aînés de trois municipalités la possibilité d’adapter leur domicile afin de rendre leur milieu de vie plus sécuritaire.

Cette aide financière, accordée par l’Alliance pour la solidarité du Bas Saint Laurent et la MRC de Rivière du Loup, permettra d’apporter un soutien direct aux personnes âgées de 70 ans et plus résidant dans les municipalités de Saint Épiphane, de Saint François Xavier de Viger et de Saint Paul de la Croix.

Le premier volet du projet vise à aider les aînés à préserver leur autonomie en leur offrant d’installer à leur domicile des adaptations qui leur permettront de continuer à vivre chez eux en toute sécurité. Le deuxième volet consiste à assurer une veille auprès des aînés isolés et vulnérables qui ne font pas appel aux services sociaux et de santé par manque de connaissance ou d’information, en leur proposant des évaluations gratuites et en les orientant vers les services et ressources disponibles.

Pour réaliser ce mandat, la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert compte sur une équipe composée de Manon Saint Pierre, intervenante en relation d’aide et coordonnatrice du projet, et de Janie Patoine, infirmière clinicienne. L’équipe visitera gratuitement les participants à leur domicile pour effectuer une évaluation et proposer des ressources de soutien physique, cognitif et psychologique. L’infirmière clinicienne est également disponible pour effectuer certains services à domicile pour les personnes qui auraient besoin de soins infirmiers ponctuels. Selon les besoins ciblés, un ergothérapeute effectuera ensuite une évaluation de l’environnement physique, en particulier la salle de bain, afin d’ajouter les adaptations nécessaires, comme des barres d’appui.

Les ressources sont offertes gratuitement aux résidents de Saint Épiphane, de Saint-François-Xavier-de-Viger et de Saint Paul de la Croix. Les personnes qui auront besoin d’équipement dans leur salle de bain auront seulement à défrayer 50 % du coût d’achat des équipements, soit entre 20 $ et 50 $, et le coût d’installation sera assumé par la Coop.

Les personnes qui désirent obtenir plus d’information ou recevoir ces services peuvent communiquer avec la Coop, en composant le 418-497-3903, poste 1, ou joindre directement Manon Saint-Pierre, coordonnatrice du projet, au 438-275-5165.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la planification stratégique 2019-2022 de la Coopérative visant à développer des activités en gériatrie sociale. Les actions se poursuivent grâce à l’appui de l’Alliance pour la solidarité du Bas Saint Laurent et la MRC de Rivière du Loup.

COOP DE SOLIDARITÉ SANTÉ SAINT-HUBERT

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a pour mission d’assurer des services de proximité en santé pour ses membres, mais également pour la population de son territoire. Elle compte à ce jour un total de 650 membres, dont 339 sont des membres-utilisateurs.

La Coop offre des services professionnels diversifiés tels que, soins infirmiers, prélèvements sanguins, chiropratique, massothérapie, acupuncture, relation d’aide, orthothérapie, soin de pieds ainsi qu’un éventail d’ateliers, de formations et de conférences diverses en éducation et en promotion de la santé. Elle gère également les activités du Hub créatif et de la friperie «Les Trésors de Joséphine» qui contribuent à l’autofinancement des services de santé de proximité.

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a été fondée en 2011 et rayonne sur son territoire par sa capacité de mobilisation et pour les services qu’elle a réussi à développer pour le bien de sa communauté.