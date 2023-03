Des entreprises du KRTB au cœur d’un projet-pilote

Six entreprises du KRTB participent à la première édition du projet-pilote «L'économie sociale j'achète!» soutenu financièrement par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Au total, 11 entreprises du Bas-Saint-Laurent se sont lancées dans le projet à partir d’octobre 2022.

Le projet qui se terminera le 23 mai 2023 vise à stimuler l’approvisionnement des institutions publiques (les acheteurs) auprès des entreprises d’économie sociale (les fournisseurs) et à soutenir les entreprises qui souhaitent développer leurs liens d’affaires auprès de ces marchés, dans un contexte de reprise et de relance postpandémie et d’un mouvement en faveur de l’achat local.

Les entreprises d’économies locales participantes sur le territoire sont Les Ateliers Mon Choix, le Verger patrimonial, Les services industriels RC, le Parc Kiskotuk, Espace collaboratif ouvert ECO-Rachel Berthiaume (LLio) et Les Énergies nouvelles Johannoises.

Elles bénéficieront de formations, de sessions de coaching, d’activités de maillage et de démarchage de partenaires en collaboration avec l’École des entrepreneurs du Québec. Économie sociale Bas-Saint-Laurent, organisateur du projet-pilote, aura droit à un accompagnement offert par le Conseil de l’économie sociale de Montréal (CÉSIM), qui a mis en place cette initiative en 2013 et qui entame la sixième édition sur le territoire montréalais.

L’objectif du projet est d’accroître les relations d’affaires entre les entreprises d’économie sociale et les institutions publiques par la mobilisation, la promotion, le démarchage, la déclaration, le maillage et l’appels d’offres. Il cherche aussi à renforcer les compétences de commercialisation des entreprises d’économie sociale via le parcours adapté d’ateliers de formation et de séances de coaching et la mise en place de cohortes.

Près d’une vingtaine de signataires ont consenti à soutenir l’achat local auprès des entreprises d’économie sociale. Sur le territoire du KRTB se trouvent le Cégep de Rivière-du-Loup, la MRC de Témiscouata, la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC Les Basques, la Ville de Saint-Pascal, la Ville de Témiscouata-sur-le-lac, la Ville de Dégelis, la Ville de Pohénégamook, la Ville de Rivière-du-Loup et la Ville de Trois-Pistoles.